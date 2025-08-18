augusztus 18., hétfő

Olaszországból érkezett a DVTK új edzője

Új szakember érkezését jelentették be. A DVTK új edzőjét hivatalosan is bemutatták.

Nemzetközileg is elismert szakember érkezett a DVTK Kosárlabda Akadémiához. Az olasz edző, Lorenzo Serventi több mint húszéves élvonalbeli tapasztalattal csatlakozott a szakmai stábhoz. Feladata a fiatal játékosok fejlesztése lesz, de alkalmanként a felnőtt csapat egyéni képzéseiben is szerepet kaphat. A Reggio Emiliából érkező tréner első külföldi megbízatásaként választotta Miskolcot, és már alig várja a közös munkát.

DVTK
A DVTK Kosárlabda Akadémia új edzője,Lorenzo Serventi. Fotó: Silvestri Carlo

A DVTK új edzőjének elért sikerei:

2018-2019: Ezüst Pálma CONI (Olasz Nemzeti Olimpiai Bizottság). Díj a sportbeli érdemekért és az elért eredményekért.

2017-2018: Olasz Kupa döntőse

2015-2016: Az év legjobb edzője a "Basketinside"-nak

2014-2015: Olasz Kupa Final Four

2013-2014: Olasz Kupa Final Four - Az olasz női kosárlabda-bajnokság "Legjobb edzője" díjjal tüntették ki

2012-2013: Olasz Kupa Final Four

2011-2012: Olasz Kupa Final Four

2010-2011: Olasz Kupa döntőse

 

 

