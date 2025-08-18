1 órája
Olaszországból érkezett a DVTK új edzője
Új szakember érkezését jelentették be. A DVTK új edzőjét hivatalosan is bemutatták.
Nemzetközileg is elismert szakember érkezett a DVTK Kosárlabda Akadémiához. Az olasz edző, Lorenzo Serventi több mint húszéves élvonalbeli tapasztalattal csatlakozott a szakmai stábhoz. Feladata a fiatal játékosok fejlesztése lesz, de alkalmanként a felnőtt csapat egyéni képzéseiben is szerepet kaphat. A Reggio Emiliából érkező tréner első külföldi megbízatásaként választotta Miskolcot, és már alig várja a közös munkát.
A DVTK új edzőjének elért sikerei:
2018-2019: Ezüst Pálma CONI (Olasz Nemzeti Olimpiai Bizottság). Díj a sportbeli érdemekért és az elért eredményekért.
2017-2018: Olasz Kupa döntőse
2015-2016: Az év legjobb edzője a "Basketinside"-nak
2014-2015: Olasz Kupa Final Four
2013-2014: Olasz Kupa Final Four - Az olasz női kosárlabda-bajnokság "Legjobb edzője" díjjal tüntették ki
2012-2013: Olasz Kupa Final Four
2011-2012: Olasz Kupa Final Four
2010-2011: Olasz Kupa döntőse
