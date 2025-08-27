Odacsapott az MLSZ a DVTK-nak! A súlyos büntetés a kisebbik rossz, megindult az eljárás is

A vármegyei klubok közül a DVTK újabb büntetést kapott. Az Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága legutóbbi ülésén az alábbi döntéseket hozta:

A DVTK-t az MLSZ ismét megbüntette. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

DVTK: pénzbüntetés és szektorbezárás

– A Diósgyőr – Kazincbarcika mérkőzéssel kapcsolatban a Diósgyőrt, szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással bünteti. A Fegyelmi Bizottság a szektorbezárás büntetés végrehajtását 6 hónapra felfüggesztette. Emellett a Fegyelmi Bizottság az 5. forduló eseményei kapcsán rasszista megnyilvánulások miatt eljárást indított a DVTK-val szemben.