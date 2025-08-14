A mindkét borsodi klubnál dolgozó edző: „Ki kell menni, meg kell mutatni, mi van bennük”

A labdarúgó élvonalban először rendeznek Diósgyőr-Kazincbarcika mérkőzést: a két klub a fizz liga 4. fordulójában szombaton 18.15-től a Diósgyőri Stadionban találkozik egymással, a történelminek számító összecsapás keretében. A DVTK (illetve elődei) alacsonyabb osztályban, főleg a másodosztályban, már jó párszor megmérkőzött a szomszédvárral, ezek a meccsek hoztak parázs csatákat úgy a pályán, mind a lelátón. Az aktuális évadot egyik csapat sem kezdte jól, hiszen a piros-fehérek 1 ponttal utolsó előttiek, a Kolorcity 0 ponttal utolsó, vagyis ebben a pillanatban a két vármegyei alakulat a kieső. A nagyon fontos, „hat pontosnak” számító ütközet előtt olyan szakembert kerestünk meg, hogy mondja el a véleményét, aki itt is, ott is dolgozott.

Gálhidi György kétszer is volt a DVTK vezetőedzője. Fotó: ÉM-archív

A DVTK kispadján harmincnyolcszor

A 71 esztendős Gálhidi György 21 éve, a 2004/2005-ös idény közben vette át a Diósgyőr szakmai irányítását, és a bajnokság végén a 9. helyen zárt a csapattal. A következő szezonban egy Magyar Kupa vereség után bontották fel a szerződését. Másodszor Sisa Tibor lemondása után került az edzői székbe az Andrássy úton, 2009 februárjában. Szerződése az idény végéig szólt, és opcionálisan meghosszabbítható lett volna, végül közös megegyezéssel nem került sor a szerződés megújítására. Összesen 38 NB I-es mérkőzésen ült a diósgyőri kispadon.

Kazincbarcikára (először) 2014 őszén került a szakember. Az akkor az NB III Keleti csoportjában szereplő együttesnél Koleszár György kezdte a bajnokságot, de a 6. fordulóban, a Hatvantól elszenvedett vereséget követően lemondott posztjáról. Az utána jövő két mérkőzésen Vincze Richárd megbízott edzőként irányította a borsodi együttest, s ekkor ,,lépett be" Gálhidi György. Miután az eredetileg feljutásra pályázó csapat csupán a csalódást keltő 4. helyen végzett a bajnokságban, a szezon végén az edző szerződését felbontották. 2018 szeptemberében történt Gálhidi György második beugrása a vegyészvárosban: a KBSC menesztette a gyenge rajtot produkáló Koleszár György vezetőedzőt, így az idényt Ózdon kezdő Gálhidi szeptemberben ismét visszatért a sárga-kék alakulathoz. Az ő vezetésével a korábban kiesőjelölt csapat kiegyensúlyozott teljesítményének, és egy eredményes véghajrának köszönhetően a 20 csapatos másodosztály felsőházában, a 9. helyen végzett a 2018/2019-es szezonban. 2019 őszén ezt a jó teljesítményt azonban nem sikerült továbbvinni, a 18. forduló után a 15. helyen álló csapat éléről kirúgták.