A mindkét borsodi klubnál dolgozó edző: „Ki kell menni, meg kell mutatni, mi van bennük”
A mester, aki mindkét klubnál megfordult. A DVTK egykori edzője így látja a hétvégi borsodi rangadót.
A labdarúgó élvonalban először rendeznek Diósgyőr-Kazincbarcika mérkőzést: a két klub a fizz liga 4. fordulójában szombaton 18.15-től a Diósgyőri Stadionban találkozik egymással, a történelminek számító összecsapás keretében. A DVTK (illetve elődei) alacsonyabb osztályban, főleg a másodosztályban, már jó párszor megmérkőzött a szomszédvárral, ezek a meccsek hoztak parázs csatákat úgy a pályán, mind a lelátón. Az aktuális évadot egyik csapat sem kezdte jól, hiszen a piros-fehérek 1 ponttal utolsó előttiek, a Kolorcity 0 ponttal utolsó, vagyis ebben a pillanatban a két vármegyei alakulat a kieső. A nagyon fontos, „hat pontosnak” számító ütközet előtt olyan szakembert kerestünk meg, hogy mondja el a véleményét, aki itt is, ott is dolgozott.
A DVTK kispadján harmincnyolcszor
A 71 esztendős Gálhidi György 21 éve, a 2004/2005-ös idény közben vette át a Diósgyőr szakmai irányítását, és a bajnokság végén a 9. helyen zárt a csapattal. A következő szezonban egy Magyar Kupa vereség után bontották fel a szerződését. Másodszor Sisa Tibor lemondása után került az edzői székbe az Andrássy úton, 2009 februárjában. Szerződése az idény végéig szólt, és opcionálisan meghosszabbítható lett volna, végül közös megegyezéssel nem került sor a szerződés megújítására. Összesen 38 NB I-es mérkőzésen ült a diósgyőri kispadon.
Kazincbarcikára (először) 2014 őszén került a szakember. Az akkor az NB III Keleti csoportjában szereplő együttesnél Koleszár György kezdte a bajnokságot, de a 6. fordulóban, a Hatvantól elszenvedett vereséget követően lemondott posztjáról. Az utána jövő két mérkőzésen Vincze Richárd megbízott edzőként irányította a borsodi együttest, s ekkor ,,lépett be" Gálhidi György. Miután az eredetileg feljutásra pályázó csapat csupán a csalódást keltő 4. helyen végzett a bajnokságban, a szezon végén az edző szerződését felbontották. 2018 szeptemberében történt Gálhidi György második beugrása a vegyészvárosban: a KBSC menesztette a gyenge rajtot produkáló Koleszár György vezetőedzőt, így az idényt Ózdon kezdő Gálhidi szeptemberben ismét visszatért a sárga-kék alakulathoz. Az ő vezetésével a korábban kiesőjelölt csapat kiegyensúlyozott teljesítményének, és egy eredményes véghajrának köszönhetően a 20 csapatos másodosztály felsőházában, a 9. helyen végzett a 2018/2019-es szezonban. 2019 őszén ezt a jó teljesítményt azonban nem sikerült továbbvinni, a 18. forduló után a 15. helyen álló csapat éléről kirúgták.
Skandálták a nevét
– Életem egyik legszebb időszaka volt az első diósgyőri szerepvállalásom – kezdte Gálhidi György, aki jelenleg Kisvárdán, a Várda Labdarúgó Akadémián utánpótlás-menedzserként dolgozik. – Zaklatott hetek, hónapok voltak korábban a klubnál, Siófokról költözött akkor oda gazdasági társaság, amelynek volt licensze az NB I-re. Kiprich Józsi volt a vezetőedző, vele indult a csapat a bajnokságban, de hat meccset követően nem volt pontjuk. Ekkor kerestek meg Kuti Istvánék, a tulajdonosok. Egyébként az ötödik fordulós, ZTE ellen elhalasztott meccs után Kispesten játszottak, amelyre én is kimentem, kikaptak ugyan 2-1-re, de egyáltalán nem tettek rám rossz benyomást.
Ami belejátszott abba, hogy elvállaltam a feladatot, a cél egyértelműen a bennmaradás volt. De aztán a 9. helyen végeztünk, sok jó játékosunk volt: Mogyorósi, Horváth T., Máté, Tisza, Egressy, Vitelki, Sipeki, vagy a menet közben érkezett Gáspár, a kapusban Kövesfalvi, Takács... Képzett futballisták voltak, de az igazság, hogy sokat is dolgoztunk, fizikálisan rendben voltak a játékosok, nem véletlenül sikerült úgy az a tavasz, ahogy sikerült.
A tavaszi eredmények alapján az ötödikek voltunk, nem egyszer skandálták a nevem a szurkolók. A második alkalom, 2009 tavasza már megközelítőleg sem volt ilyen sikeres. Az edzések minősége, hangulata sem volt megfelelő, a szerb játékosok nem akartak elfogadni. Amiből volt feszültség, jómagam sem olyan érzékkel „nyúltam” hozzájuk ebben az időszakban, például egyéni elbeszélgetésekben, az összeállításban, ahogyan kellett volna. Barcikán a második alkalom az, ami pozitívan megmaradt bennem. Szép lassan állt össze akkor a csapat, voltak igazán jó játékosaink, és mérkőzéseink, markánsan meg tudtuk mutatni az erényeinket. Belényesi, Palmes, Krausz, Takács, Mikló, Toma, Lukács, és többiek..., nagyon jó helyezésnek számított az elért kilencedik pozíció. Utána, ősszel a 8. helyen álltunk, mikor anyagi problémák kezdtek jelentkezni. A játékosoknak nem volt óriási a fizetésük, nagyon számítottak a prémiumra, amitől a családok sorsa függött. Amit megkaptak ugyan, de hónapokkal később.
A legjobbat nyújtsa
A szombati rangadóval kapcsolatban az alábbi meglátásokat tette Gálhidi György:
– A DVTK játszik hazai környezetben, várhatóan sok szurkoló megy majd ki a stadionba, vélhetően annak ellenére is, hogy még nem sikerült nyernie a csapatnak. A helyzet mondathatja sok mindenkivel, hogy nyomás van most a csapaton, de a játékosok profik, nincs olyan, hogy nem bírom a pszichés terhelést, adott esetben a győzelmi kényszert.
Egy futballista dolga, hogy minden körülmény közepette a legjobb teljesítményt nyújtsa, de példaként említhetném magam, mert akkor voltam boldog, amikor a közönség megtapsolt. Egyszerű a helyzet: ki kell menni, és meg kell mutatni mi van bennük...
Azt sem gondolnám, hogy most görcsben lennének a diósgyőri játékosok, miért is lennének, hiszen a 0 pontos utolsó helyezett csapat megy hozzájuk. A DVTK elmúlt három meccsén csak helyenként volt megfelelő a játék gyorsasága, sok oldal-, és/vagy hátrapasszt választottak a futballisták. Márpedig ha nem megfelelő a futó gyorsaság, nincs megfelelő döntés reakció, akkor kevés veszélyt lehet kialakítani az ellenfél kapujánál. Ugyanezzel az edzővel, és részben ezekkel a játékosokkal tavaly ősszel meggyőzőbb, eredményesebb volt a Diósgyőr, igazából nem értettem, amikor megváltak Radenkovictól. Jurekben nagy lehetőséget látok, remélem, tudja tartani a felfelé ívelő fejlődési görbét, helyzetei mostanság is vannak, csak nem mennek be úgy, mint korábban. A Barcika focija tetszik, nem játszottak rosszul a Debrecen ellen. Nekik a cél az lehet, hogy lassítsák a DVTK-t, kizökkentsék őket, tördeljék a játékot, legyen több szélességi, és mélységi passz. Látszólag nem nyugszanak abba bele, ahogyan már most elkönyvelik őket biztos kiesőnek. A napokban is hoztak új, rutinos játékosokat, Berecz a középpályán, Meshack elől hozhat nekik sokat, játszhatnak akár döntő szerepet is szombaton.
