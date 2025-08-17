augusztus 17., vasárnap

,,Továbbra is tartozunk a drukkereinknek pontokkal és azzal, hogy boldoggá tegyük őket"

Először volt az élvonalban borsodi rangadó. A DVTK kétgólos hátrányból állt fel.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A DVTK szombaton az újonc Kolorcity Kazincbarcika SC gárdáját fogadta a Fizz Liga 4. fordulójában. A DVTK a 95. percben szerzett góllal mentett pontot hazai pályán. A története első NB I-es idényét töltő, eddig pont nélkül álló újonc barcikaiak sokáig magabiztosan vezettek, de a hazaiak egy talált góllal és egy, a hosszabbításban megítélt tizenegyessel 2–2-re egyenlítettek. 

DVTK
A DVTK továbbra is nyeretlen. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A DVTK nem adta fel

A vezetőedzők így értékeltek a mérkőzést követően:

Vladimir Radenkovic (DVTK):Nem vagyunk elégedettek ezzel az eredménnyel és azzal a játékkal sem, amit ma mutattunk a szurkolóinknak. Továbbra is tartozunk a drukkereinknek pontokkal és azzal, hogy boldoggá tegyük őket. A játékosok hittek abban, hogy 0-2 után is vissza tudnak jönni a meccsbe, ez mindenképpen pozitívum. 2-2 után sem ünnepelt senki, hiszen mindenki ment előre az újabb gólért. Az első bekapott gól sokkhatásként ért minket. Napról napra haladunk előre, sok új játékos érkezett, belőlük kell új csapatot építeni. Összességében most is jó döntésnek tartom a kapuscserét. Az első percben ugyan elkövetett egy hibát, ám utána fókuszált maradt. Azzal, hogy talpon maradt, a hitünket erősítette.

Kuttor Attila (KBSC):Ez volt nekünk a következő lépés. Nyilván bosszantó, hogy az utolsó pillanatban elveszítettük a győzelmet. A hátrányban lévő csapat mindent egy lapra feltéve próbált támadni. Voltak kavarodások, amikor nem tudtunk tisztázni, a kontráinkkal pedig nem tudtunk úgy végigmenni, ahogy szerettünk volna. Bízom benne, ha legközelebb ilyen szituációba kerülünk, azt már megoldjuk.

 

 

