Péntek, szombat, de előtte csak az egyik borsodi játszik

A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága a jogtulajdonos televízió kéréseinek figyelembe vételével és a nemzetközi kupamérkőzések dátumai alapján kijelölte a Fizz Liga 6. fordulójának kezdési időpontjait. A Kolorcity Kazincbarcika SC pénteken fog pályára lépni, míg a DVTK szombaton.

A DVTK szombaton találkozik majd a PAFC-cal Fotó: DVTK

Augusztus 29., péntek

20.00: Paksi FC – Kolorcity Kazincbarcika SC (M4 Sport)

Augusztus 30., szombat

14.45: ZTE FC – Kisvárda Master Good (M4 Sport+)

17.00: DVTK – Puskás Akadémia FC (M4 Sport)

19.30: Újpest FC – MTK Budapest (M4 Sport)

Augusztus 31., vasárnap

17.30: ETO FC – Nyíregyháza Spartacus FC (M4 Sport)

20.00: DVSC – Ferencvárosi TC 20.00 (M4 Sport)



Azt is közölte a szövetség: amennyiben egy adott klub eljut valamely nemzetközi kupasorozat play off-köréig, a magyar labdarúgás sikerességének érdekében, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be, ennek megfelelően járt el az ETO FC is. A Versenybizottság jóváhagyta a kérést, és a Fizz Liga 5. fordulójába kiírt Kolorcity Kazincbarcika SC – ETO FC mérkőzés új időpontjának a versenynaptárban meghatározott tartaléknapok közül a december 3-át jelölte ki (augusztus 24-e helyett). ,,Klubunk mindent tőle telhetőt megtesz kupacsapataink sikereiért. Korábban beleegyeztünk a Puskás Akadémia pályaválasztói jog cseréjébe is, most pedig nem maradt más dolgunk, mint gratuláljunk az ETO FC-nek a továbbjutáshoz, egyben sok sikert kívánjunk a Rapid Wien elleni párharchoz!" - kommentált közösségi oldalán a barcikai együttes. Amelynél így valószínűleg szabad hétvége lesz a jövő hétvége.