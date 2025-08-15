augusztus 15., péntek

Program

2 órája

Péntek, szombat, de előtte csak az egyik borsodi játszik

Címkék#Diósgyőri VTK#megyei foci#Kolorcity Kazincbarcika SC#KolorCity Kazincbarcikai SC#labdarúgás

Elkészült az órarendje egy fordulónak. A DVTK újfent szombaton meccsel majd.

Péntek, szombat, de előtte csak az egyik borsodi játszik

A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága a jogtulajdonos televízió kéréseinek figyelembe vételével és a nemzetközi kupamérkőzések dátumai alapján kijelölte a Fizz Liga 6. fordulójának kezdési időpontjait. A Kolorcity Kazincbarcika SC pénteken fog pályára lépni, míg a DVTK szombaton.

DVTK
A DVTK szombaton találkozik majd a PAFC-cal Fotó: DVTK

Augusztus 29., péntek
20.00: Paksi FC – Kolorcity Kazincbarcika SC (M4 Sport)
Augusztus 30., szombat
14.45: ZTE FC – Kisvárda Master Good (M4 Sport+)
17.00: DVTK – Puskás Akadémia FC (M4 Sport)
19.30: Újpest FC – MTK Budapest (M4 Sport)
Augusztus 31., vasárnap
17.30: ETO FC – Nyíregyháza Spartacus FC (M4 Sport)
20.00: DVSC – Ferencvárosi TC 20.00 (M4 Sport)


Azt is közölte a szövetség: amennyiben egy adott klub eljut valamely nemzetközi kupasorozat play off-köréig, a magyar labdarúgás sikerességének érdekében, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be, ennek megfelelően járt el az ETO FC is. A Versenybizottság jóváhagyta a kérést, és a Fizz Liga 5. fordulójába kiírt Kolorcity Kazincbarcika SC – ETO FC mérkőzés új időpontjának a versenynaptárban meghatározott tartaléknapok közül a december 3-át jelölte ki (augusztus 24-e helyett). ,,Klubunk mindent tőle telhetőt megtesz kupacsapataink sikereiért. Korábban beleegyeztünk a Puskás Akadémia pályaválasztói jog cseréjébe is, most pedig nem maradt más dolgunk, mint gratuláljunk az ETO FC-nek a továbbjutáshoz, egyben sok sikert kívánjunk a Rapid Wien elleni párharchoz!" - kommentált közösségi oldalán a barcikai együttes. Amelynél így valószínűleg szabad hétvége lesz a jövő hétvége.

 

