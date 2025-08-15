4 órája
Nem gondolná, hogyan nyert egyszer a Barcika Diósgyőrben
Vármegyei derbi következik. A DVTK az esélyes a rangadón.
Fotó: DVTK
Szombaton először találkozik egymással a honi élvonalban, az NB I-ben a Diósgyőr, valamint a Kazincbarcika. A DVTK – illetve elődei – több meccset vívtak már a vegyészváros csapatával (KVSE, KBSC), az NB II-ben eddig összesen 24 alkalommal mérkőztek meg egymással, a mérleg 4 győzelem, 8 döntetlen és 12 vereség.
Amennyiben csak a Miskolcon megtartott összecsapásokat nézzük, akkor a tizenkét, másodosztályban megvívott csata közül 8 piros-fehér siker született, 3 mérkőzés végeredménye lett döntetlen, és a Barcika mindössze 1-szer nyert Diósgyőrben, mégpedig bő négy évtizede, 1985. április 28.-án, 1-0-ra. Az Észak-Magyarország így írta le a találatot: ,,A 2. percben Szűcs saját 16-osán belül lekapcsolt egy hosszú indítást, s mivel közeledett egy Vegyész-labdarúgó, elegánsan hátrapöccintette a pettyest Piel felé. Közben azonban a kapus érthetetlenül elhagyta „ketrecét”, s mire észbe kapott, a labda mellette becsorgott a kapuba. 1-0, öngól." A diósgyőriek kispadján Bánkúti László, míg a KVSE-én Bencsik Gyula ült.
A tudósításban többek között az alábbiak is szerepeltek: ,,Mondjuk ki: rossz felfogásban próbálkozott a DVTK, ráadásul ezen a napon nagyon gyenge egyéni teljesítmények párosultak a csapat produkciójához. Mindez persze korántsem kisebbíti a KVSE sikerét, hiszen vállalták a kockázatot, s kivédekezték a mérkőzést. Ez ritkán sikerül, mert előbb- utóbb bekövetkezik egy hiba — ez a 90 perc a kivételek közé sorolandó. A határtalan lelkesedéssel és nagy akarással küzdő KVSE a látottak alapján nem érdemtelenül vihette haza a két pontot. Jók: Novák, Leskó, Helgert, Fodor, Szamosi, illetve Görgei."
DVTK-Kazincbarcika: eddigi közös meccsek
- 2023. február 26.
Kolorcity Kazincbarcika SC – Diósgyőri VTK 1-0
- 2022. augusztus 28.
Diósgyőri VTK – Kolorcity Kazincbarcika SC 1-0
- 2011. május 14.
Kazincbarcikai SC – Diósgyőri VTK 0-1
- 2010. október 23.
Diósgyőri VTK – Kazincbarcikai SC 1-0
- 1997. április 6.
Diósgyőri FC – Kazincbarcikai SC 2-2
- 1996. szeptember 15.
Kazincbarcikai SC – Diósgyőri FC 2-3
- 1996. június 23.
Diósgyőri FC – Kazincbarcikai SC 2-2
- 1995. november 19.
Kazincbarcikai SC – Diósgyőri FC 1-1
- 1995. május 14.
Kazincbarcikai SC – Diósgyőri FC 1-4
- 1994. október 22.
Diósgyőri FC – Kazincbarcikai SC 2-1
- 1994. május 29.
Diósgyőri FC – Kazincbarcikai SC 3-1
- 1993. november 17.
Kazincbarcikai SC – Diósgyőri FC 1-1
- 1991. március 31.
Diósgyőri VTK – Kazincbarcikai Vegyész SE 3-1
- 1990. szeptember 9.
Kazincbarcikai Vegyész SE – Diósgyőri VTK 1-1
- 1990. május 6.
Kazincbarcikai Vegyész SE – Diósgyőri VTK 1-0
- 1989. október 29.
Diósgyőri VTK – Kazincbarcikai Vegyész SE 2-2
- 1989. március 12.
Diósgyőri VTK – Kazincbarcikai Vegyész SE 1-0
- 1988. augusztus 21.
Kazincbarcikai Vegyész SE – Diósgyőri VTK 0-0
- 1988. április 10.
Kazincbarcikai Vegyész SE – Diósgyőri VTK 0-0
- 1987. október 11.
Diósgyőri VTK – Kazincbarcikai Vegyész SE 1-0
- 1986. március 15.
Diósgyőri VTK – Kazincbarcikai Vegyész SE 3-1
- 1985. november 17.
Kazincbarcikai Vegyész SE – Diósgyőri VTK 1-0
- 1985. április 28.
Diósgyőri VTK – Kazincbarcikai Vegyész SE 0-1
- 1984. szeptember 23.
Kazincbarcikai Vegyész SE – Diósgyőri VTK 1-3
