Nem gondolná, hogyan nyert egyszer a Barcika Diósgyőrben

Szombaton először találkozik egymással a honi élvonalban, az NB I-ben a Diósgyőr, valamint a Kazincbarcika. A DVTK – illetve elődei – több meccset vívtak már a vegyészváros csapatával (KVSE, KBSC), az NB II-ben eddig összesen 24 alkalommal mérkőztek meg egymással, a mérleg 4 győzelem, 8 döntetlen és 12 vereség.

A DVTK a vármegyei riválist fogadja szombaton. Fotó: DVTK

Amennyiben csak a Miskolcon megtartott összecsapásokat nézzük, akkor a tizenkét, másodosztályban megvívott csata közül 8 piros-fehér siker született, 3 mérkőzés végeredménye lett döntetlen, és a Barcika mindössze 1-szer nyert Diósgyőrben, mégpedig bő négy évtizede, 1985. április 28.-án, 1-0-ra. Az Észak-Magyarország így írta le a találatot: ,,A 2. percben Szűcs saját 16-osán belül lekapcsolt egy hosszú indítást, s mivel közeledett egy Vegyész-labdarúgó, elegánsan hátrapöccintette a pettyest Piel felé. Közben azonban a kapus érthetetlenül elhagyta „ketrecét”, s mire észbe kapott, a labda mellette becsorgott a kapuba. 1-0, öngól." A diósgyőriek kispadján Bánkúti László, míg a KVSE-én Bencsik Gyula ült.

A tudósításban többek között az alábbiak is szerepeltek: ,,Mondjuk ki: rossz felfogásban próbálkozott a DVTK, ráadásul ezen a napon nagyon gyenge egyéni teljesítmények párosultak a csapat produkciójához. Mindez persze korántsem kisebbíti a KVSE sikerét, hiszen vállalták a kockázatot, s kivédekezték a mérkőzést. Ez ritkán sikerül, mert előbb- utóbb bekövetkezik egy hiba — ez a 90 perc a kivételek közé sorolandó. A határtalan lelkesedéssel és nagy akarással küzdő KVSE a látottak alapján nem érdemtelenül vihette haza a két pontot. Jók: Novák, Leskó, Helgert, Fodor, Szamosi, illetve Görgei."

DVTK-Kazincbarcika: eddigi közös meccsek