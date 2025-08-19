Új korszak küszöbén: Fiatal vezetőedzővel és megújult kerettel vágnak neki az új idénynek

Jelentős átalakuláson esett át a nyáron a DVTK férfi kézilabdacsapata. A 2024/2025-ös szezonban a piros-fehérek az NB I/B-ben a nyolcadik helyen végeztek. Nem csak a játékoskeretben volt mozgás, hanem az edzői stábban is: Molnár András vezetőedzőnek megköszönték a munkáját, helyette a 25 esztendős Apatóczky Máté kapta meg a gárda irányítását.

DVTK: Nagy vérfrissítés

Az érkezők oldalán szerepel egy kapus, Gyánti Barnabás, aki Gyöngyösről érkezett. A tavaly még az élvonalban szereplő Eger együttesétől két fiatal is a DVTK-hoz igazolt: az átlövő Molnár-Nagy Martin és az irányító poszton bevethető Juhász Patrik. A piros-fehérek gárdája gólerős játékos szerzett meg Gulyás Máté személyében, aki a Széchenyi University HT Veszprém csapatától jött Miskolcra. Gulyás Máté utóbbi két másodosztályú idényében 132 gólt szerzett, 58 mérkőzésen. A mindössze 21 éves játékosnak nagy szerepet szánnak a csapatnál. A balkezes szélső, Hangyel Norbert a Füzesabonyi SC együttesétől tette át székhelyét Diósgyőrbe, emellett három visszatérő játékosa is van a klubnak: két rutinos játékos, Pócs Kristóf beálló és Saláta Domonkos átlövő, akik 2021 és 2023 között már kézilabdáztak a vasgyári klubban. Továbbá a fiatal Horváth Marcell, aki korábban három évig erősítette a DVTK-t és tagja volt az NB II-es bajnoki címet nyerő alakulatnak. A távozói oldalon Torma Antal, Nkousa Dávid, Gulácsi Bálint, Deák Ádám, Ménfői Attila, Gubó Alex, Kiss Dávid, Vad Zsigmond, Gönczi András és Zagyvai Márk szerepel, így ők az új idényben már nem öltöznek DVTK szerelésbe, ahogy Orosz Gábor sem, aki visszavonult aktív pályafutásától.

Reméli, töretlen lesz

Tavaly még a csapat tagja volt most pedig vezetőedző lett Apatóczky Máté, aki így nyilatkozott új szerepköréről:

– Mindenképpen nagy kihívás ez, edzőként nem még nem foglalkoztam felnőtt játékosokkal, utánpótlásban már több évet eltöltöttem edzőként – nyilatkozta Apatóczky Máté. – Ez az első felnőtt csapatom, hatalmas kihívásként tekintek rá,

nagyon szerettem a kihívásokat, úgyhogy azért is vállaltam el a feladatot,

ez volt az egyik része. Nyilván az, hogy játékosból edző lettem, az is kihívás, hogy a csapattársaid, barátaid lesznek a játékosaid, de ezt is úgy fogom fel, hogy meg kell oldanom, meg kell ugranom. Eddig úgy néz ki a három hetes alapozás alatt, hogy sikerült is. Az elején volt bennem félsz, hogy ez majd a későbbiekben visszaüt-e, erről csapatszinten is volt beszélgetés, megnyugtattak, hogy őket ez nem fogja befolyásolni, sem a munkában, sem a magánéletben, és ez egyenlőre igazolódni látszik.

Kíváncsiak voltunk arra, hogyan látja az érkezők távozók minőségét, amire az alábbiakat válaszolta:

– Az igazolt játékosaink nagy része még fiatal, vagy most öregedett ki ifista korból, vagy pár évvel idősebb a mostani ifi korosztálytól – sorolta. – Úgy gondolom, hogy minőségi igazolások voltak, a mostani szintükön is meg tudják állni a helyüket a felnőtt bajnokságban, viszont még abban a korban vannak, hogy tudnak fejlődni. Remélem, ez a fejlődés töretlenül fog menni egész évben. Természetesen megéreztük a sok távozót, próbáltunk mindenkinek a helyére úgy igazolni, hogy a csapat minőségében ez ne érződjön, aztán a szezon eldönti, hogy ez miként sikerült.

A szakvezető továbbá azt is megemlítette, hogy mire helyezik a hangsúlyt:

– Leginkább a fizikális felkészülésre, nagyon szeretnénk egy gyors, futó csapatot összeállítani, amihez nagyon jó alapanyagom van – hangsúlyozta Apatóczky Máté. –Mindazok mellett, hogy fiatalok, már alapból egy jó fizikális kondícióban lévő játékosokat kaptam meg. Akik már tavaly is itt voltak, hozzászoktak már, hogy kemény a fizikai felkészülés, és ennek a mérkőzéseken meg van az eredménye. A hangsúlyt a fizikális felkészítésre tesszük, emellett nem hanyagoljuk el a technikai, taktikai részeket sem. Igyekszünk majd mindenre választ találni, akármivel is találjuk szembe magunkat. Négy edzőmérkőzést terveztem, kettőt már lejátszottunk (Hajdúböszörmény – DVTK 26–41, Ózdi KC – DVTK 32– 30), részt veszünk egy nemzetközi tornán Vácon, ahol két találkozót játszunk majd, augusztus 30-ra van még egy kérdőjeles összecsapás, ami ha mégse jönne össze, akkor is meg volt a négy, ha ez az ötödik összejön, annak csak örülünk.