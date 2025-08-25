augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

22°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Párosítás

38 perce

Ezzel a csapattal kell megküzdeni a Diósgyőrnek

Címkék#Diósgyőri VTK#megyei foci#labdarúgás

Házon kívül a piros-fehérek a harmadik kupakörben. A DVTK idegenben lép pályára.

Ezzel a csapattal kell megküzdeni a Diósgyőrnek

Labdarúgás. A Mol Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat 3. fordulójának párosítását hétfőn este készítették el a Magyar Labdarúgó Szövetségben. A második körből egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei együttes, az NB III-as Putnok FC jutott tovább, hozzájuk csatlakozott most az élvonalbeli Diósgyőri VTK, valamint Kolorcity Kazincbarcika SC, illetve az NB II-es Mezőkövesd Zsóry FC. A játéknap: szeptember 13-14.

DVTK
A DVTK szurkolói készülhetnek lassan az idegenbeli összecsapásra Fotó: SZON

A vármegyei vonatkozású párosítások:
Hódmezővásárhelyi FC (NB III) – Diósgyőri VTK
Iváncsa KSE (NB III) – Kolorcity Kazincbarcika SC
Gyulai Termál FC (NB III) – Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
Tiszafüredi VSE (NB III) – Putnok FC (NB III)

A további párosítások: 
Szarvaskend SE (Vas I.) – Ferencváros
Kecskeméti TE (NB II) – Újpest FC
VSC 2015 Veszprém (NB III) – Debreceni VSC
Szajol KLK (Szolnok I.) – Paksi FC
FC Ajka (NB II) – Kisvárda MG
Swiss Krono-Vásárosnamény (Szabolcs I.) – Zalaegerszeg
Vasas FC (NB II) – Puskás Akadémai FC
BFC Siófok (NB III) – MTK Budapest
Békéscsaba 1912 Előre (NB II) – Nyíregyháza Spartacus
Érdi VSE (NB III) – ETO FC Győr
Kelen SC (BLASZ I.) – Tarpa SC (NB III)
Eger SE (NB III) – Budafoki MTE (NB II)
FC Nagykanizsa (NB III) – Kozármisleny (NB II)
Mezőörs KSE (Győr I.) – Komárom VSE (NB III)
Dorogi FC (NB III) – Szeged Csanád-Grosics Akadémia (NB II)
Füzesabony SC (NB III) – BVSC-Zugló (NB II)
Gyirmót FC Győr (NB III) – Aqvital FC Csákvár (NB II)
Móri SE (Fejér I.) – Budapest Honvéd (NB II)
Videoton FC Fehérvár (NB II) – Szentlőrinc (NB II)
Szolnoki MÁV FC (Szolnok I.) – ESMTK (NB III)
Majosi SE (NB III) – Gödöllői SK (NB III)
Martfűi LSE (NB III) – Dombóvári FC (NB III)
Opus Tigáz Tatabánya (NB III) – Soroksár SC (NB II) 
PTE-PEAC (NB III) – III. ker. TVE (NB III) 
Sárvár FC (Vas I.) – Pilisi LK (Pest I.)
REAC (BLASZ I.) – Karcag (NB II) 
Salgótarjáni BTC (Nógrád I.) – Tiszakécske (NB II)
Debreceni EAC (NB III) – Pécsi MFC (NB III)

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu