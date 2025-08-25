Ezzel a csapattal kell megküzdeni a Diósgyőrnek

Labdarúgás. A Mol Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat 3. fordulójának párosítását hétfőn este készítették el a Magyar Labdarúgó Szövetségben. A második körből egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei együttes, az NB III-as Putnok FC jutott tovább, hozzájuk csatlakozott most az élvonalbeli Diósgyőri VTK, valamint Kolorcity Kazincbarcika SC, illetve az NB II-es Mezőkövesd Zsóry FC. A játéknap: szeptember 13-14.

A DVTK szurkolói készülhetnek lassan az idegenbeli összecsapásra Fotó: SZON

A vármegyei vonatkozású párosítások:

Hódmezővásárhelyi FC (NB III) – Diósgyőri VTK

Iváncsa KSE (NB III) – Kolorcity Kazincbarcika SC

Gyulai Termál FC (NB III) – Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

Tiszafüredi VSE (NB III) – Putnok FC (NB III)

A további párosítások:

Szarvaskend SE (Vas I.) – Ferencváros

Kecskeméti TE (NB II) – Újpest FC

VSC 2015 Veszprém (NB III) – Debreceni VSC

Szajol KLK (Szolnok I.) – Paksi FC

FC Ajka (NB II) – Kisvárda MG

Swiss Krono-Vásárosnamény (Szabolcs I.) – Zalaegerszeg

Vasas FC (NB II) – Puskás Akadémai FC

BFC Siófok (NB III) – MTK Budapest

Békéscsaba 1912 Előre (NB II) – Nyíregyháza Spartacus

Érdi VSE (NB III) – ETO FC Győr

Kelen SC (BLASZ I.) – Tarpa SC (NB III)

Eger SE (NB III) – Budafoki MTE (NB II)

FC Nagykanizsa (NB III) – Kozármisleny (NB II)

Mezőörs KSE (Győr I.) – Komárom VSE (NB III)

Dorogi FC (NB III) – Szeged Csanád-Grosics Akadémia (NB II)

Füzesabony SC (NB III) – BVSC-Zugló (NB II)

Gyirmót FC Győr (NB III) – Aqvital FC Csákvár (NB II)

Móri SE (Fejér I.) – Budapest Honvéd (NB II)

Videoton FC Fehérvár (NB II) – Szentlőrinc (NB II)

Szolnoki MÁV FC (Szolnok I.) – ESMTK (NB III)

Majosi SE (NB III) – Gödöllői SK (NB III)

Martfűi LSE (NB III) – Dombóvári FC (NB III)

Opus Tigáz Tatabánya (NB III) – Soroksár SC (NB II)

PTE-PEAC (NB III) – III. ker. TVE (NB III)

Sárvár FC (Vas I.) – Pilisi LK (Pest I.)

REAC (BLASZ I.) – Karcag (NB II)

Salgótarjáni BTC (Nógrád I.) – Tiszakécske (NB II)

Debreceni EAC (NB III) – Pécsi MFC (NB III)