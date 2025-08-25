56 perce
Ezzel a csapattal kell megküzdeni a Diósgyőrnek
Házon kívül a piros-fehérek a harmadik kupakörben. A DVTK idegenben lép pályára.
Labdarúgás. A Mol Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat 3. fordulójának párosítását hétfőn este készítették el a Magyar Labdarúgó Szövetségben. A második körből egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei együttes, az NB III-as Putnok FC jutott tovább, hozzájuk csatlakozott most az élvonalbeli Diósgyőri VTK, valamint Kolorcity Kazincbarcika SC, illetve az NB II-es Mezőkövesd Zsóry FC. A játéknap: szeptember 13-14.
A vármegyei vonatkozású párosítások:
Hódmezővásárhelyi FC (NB III) – Diósgyőri VTK
Iváncsa KSE (NB III) – Kolorcity Kazincbarcika SC
Gyulai Termál FC (NB III) – Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
Tiszafüredi VSE (NB III) – Putnok FC (NB III)
A további párosítások:
Szarvaskend SE (Vas I.) – Ferencváros
Kecskeméti TE (NB II) – Újpest FC
VSC 2015 Veszprém (NB III) – Debreceni VSC
Szajol KLK (Szolnok I.) – Paksi FC
FC Ajka (NB II) – Kisvárda MG
Swiss Krono-Vásárosnamény (Szabolcs I.) – Zalaegerszeg
Vasas FC (NB II) – Puskás Akadémai FC
BFC Siófok (NB III) – MTK Budapest
Békéscsaba 1912 Előre (NB II) – Nyíregyháza Spartacus
Érdi VSE (NB III) – ETO FC Győr
Kelen SC (BLASZ I.) – Tarpa SC (NB III)
Eger SE (NB III) – Budafoki MTE (NB II)
FC Nagykanizsa (NB III) – Kozármisleny (NB II)
Mezőörs KSE (Győr I.) – Komárom VSE (NB III)
Dorogi FC (NB III) – Szeged Csanád-Grosics Akadémia (NB II)
Füzesabony SC (NB III) – BVSC-Zugló (NB II)
Gyirmót FC Győr (NB III) – Aqvital FC Csákvár (NB II)
Móri SE (Fejér I.) – Budapest Honvéd (NB II)
Videoton FC Fehérvár (NB II) – Szentlőrinc (NB II)
Szolnoki MÁV FC (Szolnok I.) – ESMTK (NB III)
Majosi SE (NB III) – Gödöllői SK (NB III)
Martfűi LSE (NB III) – Dombóvári FC (NB III)
Opus Tigáz Tatabánya (NB III) – Soroksár SC (NB II)
PTE-PEAC (NB III) – III. ker. TVE (NB III)
Sárvár FC (Vas I.) – Pilisi LK (Pest I.)
REAC (BLASZ I.) – Karcag (NB II)
Salgótarjáni BTC (Nógrád I.) – Tiszakécske (NB II)
Debreceni EAC (NB III) – Pécsi MFC (NB III)