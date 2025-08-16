Hiába a drámai végjáték, a DVTK szurkolók ettől biztosan többet érdemelnek - fotók, videó

A Fizz Liga 4. fordulójában a Diósgyőr először fogadta élvonalbeli mérkőzésen a Kazincbarcikát. A két borsodi rivális korábban 24-szer csapott össze az NB II-ben, ahol 12 diósgyőri győzelem, 8 döntetlen és 4 barcikai siker született, utóbbiak idegenben mindössze egyszer, még 1985-ben nyertek. Legutóbb a Magyar Kupában találkoztak, akkor a DVTK hosszabbításban 4–2-re diadalmaskodott. A diósgyőriek gyenge rajtot vettek, az előző héten 5–0-ra kaptak ki az MTK otthonában, így három forduló után egy ponttal az utolsó előtti helyen álltak. A Barcika abszolút újoncként még pont és vezetett állás nélkül érkezett a rangadóra, idegenben eddig a Puskás Akadémiától és a Ferencvárostól is kaptak ki. Érdekesség, hogy a vendégek mestere, Kuttor Attila szülővárosába tért vissza, és első élvonalbeli pontjaiért küzdött itt a KBSC élén.

Nagy küzdelem folyt a pályán a DVTK-Kazincbarcika mérkőzésen. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Vladimir Radenkovic hat helyen is változtatott a múlt heti mérkőzéshez képest, Megyeri, Babós, Bényei, Holdampf, Gera és Jurek került a kezdőcsapatba. A vendégek szakembere pedig Slogart, Polgárt és Meshackot is a kezdő tizenegybe nevezte a DVSC elleni vereséget követően.

DVTK hiba húsz másodperc után

Már az első percben egy hatalmas hibát láthattunk: Megyeri vette át hosszan a hazaadott labdát, Slogar pedig lecsapott erre, Megyeri még el tudta rúgni a támadó elől a labdát, de ezután talppal rúgta meg a csatárt, így a játékvezető büntetőt ítélt. A tizenegyest Sós Bence végezte el, ám Megyeri javította hibáját és kivédte azt. Az első Diósgyőr helyzetre sem kellett sokat várni, Acolatse cselezett balról befele és lőtt a bal sarok mellé. A 9. percben megint a DVTK veszélyeztetett, Jurek egy csel után húzta kapura a labdát, amit Gyollai védett lábbal. A hazaiak a büntető után támadólag léptek fel és több helyzetet is kialakítottak: Bényei került hatalmas helyzetbe egy szép támadás után, de lövés helyett még tovább akarta passzolni a labdát, amit lefüleltek a vendég védők.

Hiába a pár a miskolci lehetőség, Baranyai a 16.percben cselezett ki két védőt, majd ballal a kapu bal oldalába helyezte a labdát félmagasan 0-1. A KBSC ezzel a góllal először szerzett vezetést az élvonalban. A Diósgyőrt megzavarta a bekapott gól, és a középkezdés után kapták is a másodikat: Kártik gyönyörűen ugratta ki Meshackot, aki a kapust is kicselezte és meglőtte sajátja első, csapata második gólját a mérkőzésen 0-2. A vendégszektorba egy kisebb örömünnep kezdődött ezután, a Vegyész szurkolók kezdték érezni az első pontok illatát. A hazai drukkerek természetesen nem tetszésüket fejezték ki a második bekapott gól után, ami nem csoda, hiszen a mérkőzés elején egy molinóval jelezték, hogy a türelmük véges. Gera is frusztráltnak tűnt a második gól után: Már elhagyta a labda játékteret, de ő alattomosan lökte ki Sóst, aki padlót is fogott.