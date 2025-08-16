augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Borsodi derbi

1 órája

Hiába a drámai végjáték, a DVTK szurkolók ettől biztosan többet érdemelnek - fotók, videó

Az utolsó percekben mentettek pontot a hazaiak. Két gólos előnyből sem sikerült megvernie a KBSC-nek a DVTK-t.

Boon.hu
Hiába a drámai végjáték, a DVTK szurkolók ettől biztosan többet érdemelnek - fotók, videó

A Fizz Liga 4. fordulójában a Diósgyőr először fogadta élvonalbeli mérkőzésen a Kazincbarcikát. A két borsodi rivális korábban 24-szer csapott össze az NB II-ben, ahol 12 diósgyőri győzelem, 8 döntetlen és 4 barcikai siker született, utóbbiak idegenben mindössze egyszer, még 1985-ben nyertek. Legutóbb a Magyar Kupában találkoztak, akkor a DVTK hosszabbításban 4–2-re diadalmaskodott. A diósgyőriek gyenge rajtot vettek, az előző héten 5–0-ra kaptak ki az MTK otthonában, így három forduló után egy ponttal az utolsó előtti helyen álltak. A Barcika abszolút újoncként még pont és vezetett állás nélkül érkezett a rangadóra, idegenben eddig a Puskás Akadémiától és a Ferencvárostól is kaptak ki. Érdekesség, hogy a vendégek mestere, Kuttor Attila szülővárosába tért vissza, és első élvonalbeli pontjaiért küzdött itt a KBSC élén. 

DVTK
Nagy küzdelem folyt a pályán a DVTK-Kazincbarcika mérkőzésen.  Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Vladimir Radenkovic hat helyen is változtatott a múlt heti mérkőzéshez képest, Megyeri, Babós, Bényei, Holdampf, Gera és Jurek került a kezdőcsapatba. A vendégek szakembere pedig Slogart, Polgárt és Meshackot is a kezdő tizenegybe nevezte a DVSC elleni vereséget követően.

DVTK hiba húsz másodperc után

Már az első percben egy hatalmas hibát láthattunk: Megyeri vette át hosszan a hazaadott labdát, Slogar pedig lecsapott erre, Megyeri még el tudta rúgni a támadó elől a labdát, de ezután talppal rúgta meg a csatárt, így a játékvezető büntetőt ítélt. A tizenegyest Sós Bence végezte el, ám Megyeri javította hibáját és kivédte azt. Az első Diósgyőr helyzetre sem kellett sokat várni, Acolatse cselezett balról befele és lőtt a bal sarok mellé. A 9. percben megint a DVTK veszélyeztetett, Jurek egy csel után húzta kapura a labdát, amit Gyollai védett lábbal. A hazaiak a büntető után támadólag léptek fel és több helyzetet is kialakítottak: Bényei került hatalmas helyzetbe egy szép támadás után, de lövés helyett még tovább akarta passzolni a labdát, amit lefüleltek a vendég védők. 

Hiába a pár a miskolci lehetőség, Baranyai a 16.percben cselezett ki két védőt, majd ballal a kapu bal oldalába helyezte a labdát félmagasan 0-1. A KBSC ezzel a góllal először szerzett vezetést az élvonalban. A Diósgyőrt megzavarta a bekapott gól, és a középkezdés után kapták is a másodikat: Kártik gyönyörűen ugratta ki Meshackot, aki a kapust is kicselezte és meglőtte sajátja első, csapata második gólját a mérkőzésen 0-2. A vendégszektorba egy kisebb örömünnep kezdődött ezután, a Vegyész szurkolók kezdték érezni az első pontok illatát. A hazai drukkerek természetesen nem tetszésüket fejezték ki a második bekapott gól után, ami nem csoda, hiszen a mérkőzés elején egy molinóval jelezték, hogy a türelmük véges. Gera is frusztráltnak tűnt a második gól után: Már elhagyta a labda játékteret, de ő alattomosan lökte ki Sóst, aki padlót is fogott. 

Jött az első sárga

A 32. percben Demeter szabálytalankodott kétszer is egymás után, Bogár játékvezető megelégelte ezt és felmutatta neki a mérkőzés első sárga lapját. A következő 10 percben nem történt semmi érdemleges, apró faltokkal törték meg a játékot a csapatok. A 41. percben Jurek tekerte be a labdát veszélyesen a 16- oson belülre, Gera elől fejelték ki a barcikai védők. Bogár játékvezető 4 percet pakolt rá az első félidő végén. Gera Dániel a hosszabbításban megkapta a jól megérdemelt sárga lapját, miután egy veszélyesnek tűnő kontrát akadályozott meg szabálytalanul. A nézőtérről továbbra is hangos füttyszó volt hallható egészen a lefújásig. 

Az első félidő után egyértelmű, hogy a Barcika akarata érvényesült és a legjobb játékukat nyújtották a vendégek a szezon során. A DVTK támadásokban tanácstalan volt, védekezésben pedig bizonytalan, ami a szurkolóknak sem tetszett. A hazaiak 10 alkalommal próbálkoztak lövéssel, amiből mindössze egy talált kaput, míg a vendégek 3 lövésükből mindhárom kapura ment.

Dráma a hajrában

Elkezdődött a második félidő. Vladimir Radenkovic kettőt is cserélt a félidőben: Szakos és Roguljic be, Bényei, Demeter le. Kuttor Attila természetesen nem változtatott. A második félidőt a Kazincbarcika kezdte jobban, saját védői hozták kellemetlen helyzetbe Megyerit, Kártik használta ezt ki és laposan lőtte el a labdát a kapu bal sarka felé, de védett a hazai kapus. Az 50. percben Babós kapott sárga lapot Sós elleni szabálytalanságáért. A piros-fehérek nem úgy mentek neki a második félidőnek, ahogyan azt a drukkerek gondolták, mivel a Kazincbarcika birtokolta többet a labdát a második játékrész első tíz percében, és már már brazilos megoldásokkal színezik a játékot. 

Az 59. percben ismét cserélt Radenkovic: Jurek helyére, Babos, Acolatse helyére pedig Sajbán érkezett.  A 61. percben Vallejo szabálytalankodott, amiért az ötödik hazai sárga lapot is megkapta. Az 66. percben hosszú idő után nyílt egy lehetőség a Diósgyőr előtt: Gera beadását Gyollai öklözte ki, amit Vallejo lőtt el kapásból, de ez szögletre pattant az egyik vendég védőről. A 70. percben Slogar kerülte meg Tamást a 16-oson belül, azonban beadását Megyeri szépen húzta le. A 71. percben Szakos beadása után Sajbán tudott fejelni, de csak kapu mellé. A 73. percben Meshack előtt volt hatalmas terület, amit befutott, majd a Slogarral való kényszerítője után lőtt a blokkba. 

Visszatért a meccsbe a DVTK

A 75. percben egy gyors ellentámadás követően Babos Bence 20 méterről lőtt a kapu bal alsó sarkába és szépített 1-2. Kuttor Attila a bekapott gól után kettőt cserélt: Meshack helyére Prosser, Slogar helyére Makrai érkezett. A 77. percben Bogár Gergő felmutatta a hatodik hazai sárgát is, ezúttal Tamás Márk kapta. A 82. percben Komlósi is beállt Holdampf helyett, a vendégeknél pedig Ferencsik érkezett Major helyére. 84 percet kellett várni az első Barcika sárga lapra, Szőke kapta miután elvitte a labdát a sípszó után. A 87. percben Gera szánta el magát lövésre és 30 méterről lőtt a bal kapufa mellé jócskán. A 89. percben a csapatkapitány, Kártik helyére érkezett még Rácz. 

NB I., 4. forduló: Diósgyőri VTK – Kolorcity Kazincbarcika SC 08.16.

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A mérkőzés végén 5 percet hosszabbított a játékvezető. A hosszabbításban még Makrai kapott egy sárga lapot, majd a DVTK előtt adódott egy lehetőség: Komlósi fejelte Sajbán felé a labdát, aki egy ollózó mozdulattal lőtt pár centivel a kapufa mellé. A 94. percben jött a csattanó: Baranyai késett el és buktatta Gerát, így büntetőhöz jutott a Diósgyőr. Saponjic állt a labda mögé és magabiztosan értékesítette azt 2-2. Bogár véget vetett a találkozónak. A mérkőzés után mindkét csapat csalódottan hagyta el a pályát, a Diósgyőrnek csak a győzelem volt elfogadható a mérkőzés előtt, a Kazincbarcika pedig két gólos előnyről nem tudta bezsebelni a három pontot.

Fizz Liga, 4. forduló:

Diósgyőri VTK-Kolorcity Kazincbarcika SC 2-2 (0-2)
Miskolc, DVTK Stadion, 5500 néző, Jv.: Bogár (Rózsa, Horváth)
Diósgyőr: Megyeri – Gera, Babós, Tamás, Demeter (Szakos, a szünetben) – Bényei (Roguljic, a szünetben), Vallejo, Holdampf (Komlósi, 82.), Jurek (Babos, 59.) – Acolatse (Sajbán, 59.), Saponjic 
Vezetőedző: Vladimir Radenkovic
Kazincbarcika: Gyollai – Baranyai, Harojan, Meszhi, Polgár, Sós – Szőke, Kártik (Rácz, 89.), Major (Ferencsik, 83.) – Slogar (Makrai, 76.), Meshack (Prosser, 76.) 
Vezetőedző: Kuttor Attila
gólszerzők: Babos (74.), Saponjic (95., 11-esből), illetve Baranyai (16.), Meschak (18.)
sárga lap: Megyeri (1.), Demeter (32.), Gera (45+2.), Babós (50.), Vallejo (62.), Tamás (78.), illetve Szőke (84.), Makrai (91.)

 

 

 

