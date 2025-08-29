augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

24°
+33
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felkészülés

44 perce

Jégre léptek, nem is akárhogy

Címkék#jégkorong#DVTK Jegesmedvék#felkészülési mérkőzés

Ismét a fővárosban léptek jégre. A DVTK Jegesmedvék az Újpest otthonában vendégszerepelt.

Negyedik felkészülési találkozóját is lejátszotta a DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapata. A találkozón nem játszott Lövei Dávid, Csollák Márkó és Rétfalvi Krisóf sem, akik az U25-ös válogatotthoz kaptak meghívót. A Macik az Újpest ellen 4–1-s  sikert arattak. A szeptemberi 12-i Erste Liga 2025/2026-os rajtja előtt még egy felkészülési mérkőzés vár a piros-fehérekre. Láda Balázs legénysége kedden a szlovákiai Iglóra utazik, ahol HK Spisská Nová Ves gárdája lesz az ellenfelük.

DVTK Jegesmedvék
A DVTK Jegesmedvék első győzelmüket aratták a felkészülési időszakban. Fotó: DVTK

A DVTK Jegesmedvék magabiztos győzelme

Jegyzőkönyv:
UTE - DVTK Jegesmedvék 1-4 (1-3, 0-1, 0-0)

Újpest, Megyeri úti jégcsarnok

UTE: Erdei (Rajna) - Tornyai, Ronkainen, Kiss P., Golod 1, Luciani - Bogesic, Kiss D., Vértes, Burzan, Dansereau - Rósa, Pokornyi, Baróti, Páterka, Kovács A. - Osztoics, Kovács S., Lőczi, Szalma, Vezetőedző: Jason Morgan.

DVTK Jegesmedvék: Tóth K.B. (Praták) - Czina, Szirányi, Marklund, Pineo 2, Doyle, Orosz, Karmeniemi, Tóth G., Miskolczi 1, Farkas - Vokla, Szathmáry, Kinloch-Varga, Czecze, Makai 1 - Trajcsik, Vörös, Oláh, Vezetőedző: Láda Balázs.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu