44 perce
Jégre léptek, nem is akárhogy
Ismét a fővárosban léptek jégre. A DVTK Jegesmedvék az Újpest otthonában vendégszerepelt.
Negyedik felkészülési találkozóját is lejátszotta a DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapata. A találkozón nem játszott Lövei Dávid, Csollák Márkó és Rétfalvi Krisóf sem, akik az U25-ös válogatotthoz kaptak meghívót. A Macik az Újpest ellen 4–1-s sikert arattak. A szeptemberi 12-i Erste Liga 2025/2026-os rajtja előtt még egy felkészülési mérkőzés vár a piros-fehérekre. Láda Balázs legénysége kedden a szlovákiai Iglóra utazik, ahol HK Spisská Nová Ves gárdája lesz az ellenfelük.
A DVTK Jegesmedvék magabiztos győzelme
Jegyzőkönyv:
UTE - DVTK Jegesmedvék 1-4 (1-3, 0-1, 0-0)
Újpest, Megyeri úti jégcsarnok
UTE: Erdei (Rajna) - Tornyai, Ronkainen, Kiss P., Golod 1, Luciani - Bogesic, Kiss D., Vértes, Burzan, Dansereau - Rósa, Pokornyi, Baróti, Páterka, Kovács A. - Osztoics, Kovács S., Lőczi, Szalma, Vezetőedző: Jason Morgan.
DVTK Jegesmedvék: Tóth K.B. (Praták) - Czina, Szirányi, Marklund, Pineo 2, Doyle, Orosz, Karmeniemi, Tóth G., Miskolczi 1, Farkas - Vokla, Szathmáry, Kinloch-Varga, Czecze, Makai 1 - Trajcsik, Vörös, Oláh, Vezetőedző: Láda Balázs.