Jégre léptek, nem is akárhogy

Jegyzőkönyv:

UTE - DVTK Jegesmedvék 1-4 (1-3, 0-1, 0-0)

Újpest, Megyeri úti jégcsarnok

UTE: Erdei (Rajna) - Tornyai, Ronkainen, Kiss P., Golod 1, Luciani - Bogesic, Kiss D., Vértes, Burzan, Dansereau - Rósa, Pokornyi, Baróti, Páterka, Kovács A. - Osztoics, Kovács S., Lőczi, Szalma, Vezetőedző: Jason Morgan.

DVTK Jegesmedvék: Tóth K.B. (Praták) - Czina, Szirányi, Marklund, Pineo 2, Doyle, Orosz, Karmeniemi, Tóth G., Miskolczi 1, Farkas - Vokla, Szathmáry, Kinloch-Varga, Czecze, Makai 1 - Trajcsik, Vörös, Oláh, Vezetőedző: Láda Balázs.