Újra ,,természetes élőhelyükön" a Macik - képek, videó

Hétfőn délelőtt elkezdte a jeges felkészülést a DVTK Jegesmedvék hokicsapata. Láda Balázs vezetőedző a kettes pályán vezényelt foglalkozást a keret tagjainak. A nyári felkészülés különben már május 1-jén elindult Kereki Balázs erőnléti edző irányításával. Az alapozásban a szerződéssel rendelkező játékosok vettek részt, illetve azok is, akikkel akkor már megkezdődtek a tárgyalások. A 12 hetes program három szakaszból állt: az első időszak az adaptációról és az általános fizikai alapok kiépítéséről szólt, a második szakaszban az erő- és állóképesség fejlesztése, valamint mobilizáció kapott szerepet, a záró fázisban pedig a robbanékonyság, gyorsaság és maximális erőn volt a fő fókusz. Mostantól teljes kerettel folytatják a jeges felkészülést, tesztelésekkel és taktikai elemek beépítésével.

A DVTK Jegesmedvék egyik játékos, Miskolczi Márk bűvöli a korongot

Fotó: Takács József



A játékosokeret egy része kicserélődött, hiszen érkezett Henrik Marklund, Csollák Márkó, Lauri Kärmeniemi, Tóth Károly Balázs, és Tóth Gergő (aki korábban egy szezonban, a 2017/2018-asban már hokizott a népkertieknél). Távozott nyolc külföldi korongos (Tomas Vosvrda, Alexander Shkrabov, Vladislav Kuleshov, Roman Berdnikov, Roman Zitny, Jan Blasko, Garet Hunt, Jeremy Masella), valamint két fiatal játékos: a klub saját nevelésű csatára, Trozsák Ádám és Sánta William, ugyanakkor Vojtkó Mátyás visszavonult.

DVTK Jegesmedvék Szeptember 12-én

A felkészülési szakaszban öt edzőmeccset vívnak meg a Macik. Mivel a Jégcsarnokban várhatóan augusztus végén készül el a jég, ezért a 14-i miskolci mérkőzés a II-es csarnokban kerül megrendezésre, a zártkapus összecsapáson a szlovák HK Dukla Michalovce lesz az ellenfél. A következő héten, augusztus 19-én, kedden újra a szlovák élvonalban szereplő csapat ellen játszik az együttes, de ekkor már Nagymihály lesz a helyszín. Ezt követően az Erste Ligát, a magyar-román közös ligát elhagyó Ferencváros (augusztus 22., péntek, Budapest, Tüskecsarnok) és az Újpest ellen is (augusztus 29., péntek, Budapest, Újpesti Jégcsarnok) játszanak egy idegenbeli felkészülési mérkőzést, a bajnoki rajt előtti utolsó meccsük pedig a szlovák HK Spisská Nová Ves otthonában, Iglón lesz, szeptember 2.-án, kedden.

A napokban egyébként hivatalossá vált a 2025/2026-os Erste Liga idény menetrendje. A DVTK Jegesmedvék szeptember 12-én, pénteken hazai pályán kezdi meg az alapszakaszt az 1. fordulóban. 18.30-tól a Dunaújvárosi Acélbikák elleni csatán szurkolhatnak a nézők. A szakosztály azt is közzétette, hogy augusztus 4-től megvásárolhatók a DVTK Jegesmedvék szezonbérletei, amelyek minden hazai tétmérkőzésre érvényesek, tehát az Erste Liga alapszakasz (amely 32 fordulóból áll majd) és rájátszás mérkőzésekre, a Magyar Kupa és az ob I rájátszás találkozókra is. A DVTK Jegesmedvék gárdája a magyar bajnokságban legutóbb bronzérmes, az Erste Ligában negyeddöntős volt.