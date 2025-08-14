Jobbnak bizonyult az ellenfél

Csütörtökön lejátszotta a 2025/2026-os idény első felkészülési mérkőzését a DVTK Jegesmedvék jégkorong csapata. Az ellenfél a szlovák Extraligás HK Dukla Mihalovce gárdája volt. A zárt kapuk mögött rendezett találkozót a Miskolci Jégcsarnok II-es pályáján játszották le. Hiába vezettek a Macik az első harmadban, a HK Dukla Mihalovce nyerte meg az összecsapást. Kedden a két csapat újra megmérkőzik, azt a találkozót Nagymihályon rendezik.

A DVTK Jegesmedvék zárt kapuk mögött játszottak. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

DVTK Jegesmedvék kedden visszavághatnak

DVTK Jegesmedvék - HK Dukla Michalovce 1-5 (1-0, 0-2, 0-3)

Miskolci II-es Jégcsarnok, zártkapu

DVTK Jegesmedvék: Praták (Tóth K.B.) - Czina, Vokla, Szirányi, Orosz, Rétfalvi, Pineo, Vörös, Mura, Karmeniemi, Marklund, Szathmáry, Doyle, Tóth G., Szabóki, Miskolczi, Csiki, Kinloch-Varga, Lövei, Farkas, Makai 1. Vezetőedző: Láda Balázs.

HK Dukla Michalovce: Borak (Durny) - Lindelof, Roman, Spodniak 1, Roy 2, Stahon, Hrabcak, Melisko, Stipai, Welsh, Varga, Kizak, Svitana, Marcinko, Fominykh, Kytnar 2. Vezetőedző: Juraj Faith.