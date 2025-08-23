augusztus 23., szombat

Bence névnap

21°
+20
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A harmadik

59 perce

Vereség a fővárosban

Címkék#FTC jégkorong#jégkorong#DVTK Jegesmedvék

A harmadikat is lejátszották. Nem sikerült a bravúr a DVTK-nak Budapesten.

A DVTK Jegesmedvék harmadik felkészülési találkozóját az FTC-Telekom vendégeként játszotta a Tüskecsarnokban. A mérkőzés mindhárom játékrészében 2–1-es részeredmény született, így a fővárosi csapat bizonyult jobbnak. A miskolciak a következő edzőmeccsüket egy hét múlva az UTE ellen vívják majd.

DVTK
Az FTC ellen játszotta harmadik felkészülési mérkőzését a DVTK.   Fotó: DVTK.eu


Kikapott a DVTK a fővárosban

Felkészülési mérkőzés

2025. augusztus 22. 18:30

FTC-Telekom - DVTK Jegesmedvék 6-3 (2-1, 2-1, 2-1) 

Budapest, Tüskecsarnok

FTC-Telekom: Bálizs (Nagy) - Lindgren, Rönni, Shaw, Nagy, Molnár, Trépanier 2, Mihalik 1, Mattyasovszky 1, Ytterell, Sofron, Coulter 1, Horváth, Hadobás, Kestila, Seregély, Tyni, Tóth R., Tóth G. 1, Laskawy, Galajda, vezetőedző: Timo Saarikoski

DVTK Jegesmedvék: Praták (Tóth K.B.) - Czina, Szirányi, Csollák, Orosz, Rétfalvi 1, Pineo 1, Vörös, Karmeniemi, Marklund, Szathmáry, Doyle 1, Tóth G., Szabóki, Miskolczi, Csiki, Kinloch-Varga, Lövei, Czecze, Makai, vezetőedző: Láda Balázs

 

A DVTK Jegesmedvék felkészülési programja

2025. augusztus 14. 18:30, csütörtök, Miskolci II-es jégpálya
18:30 DVTK Jegesmedvék - HK Dukla Michalovce 1-5

2025. augusztus 19., kedd, Nagymihály
HK Dukla Michalovce - DVTK Jegesmedvék 8-2

2025. augusztus 22., péntek, Budapest, Tüskecsarnok
FTC-Telekom - DVTK Jegesmedvék 6-3

2025. augusztus 29., péntek, Budapest, Újpesti Jégcsarnok
UTE - DVTK Jegesmedvék

2025. szeptember 2., kedd, Igló
HK Spišská Nová Ves - DVTK Jegesmedvék


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu