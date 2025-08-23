Vereség a fővárosban

A DVTK Jegesmedvék harmadik felkészülési találkozóját az FTC-Telekom vendégeként játszotta a Tüskecsarnokban. A mérkőzés mindhárom játékrészében 2–1-es részeredmény született, így a fővárosi csapat bizonyult jobbnak. A miskolciak a következő edzőmeccsüket egy hét múlva az UTE ellen vívják majd.

Az FTC ellen játszotta harmadik felkészülési mérkőzését a DVTK. Fotó: DVTK.eu



Kikapott a DVTK a fővárosban

Felkészülési mérkőzés 2025. augusztus 22. 18:30 FTC-Telekom - DVTK Jegesmedvék 6-3 (2-1, 2-1, 2-1) Budapest, Tüskecsarnok FTC-Telekom: Bálizs (Nagy) - Lindgren, Rönni, Shaw, Nagy, Molnár, Trépanier 2, Mihalik 1, Mattyasovszky 1, Ytterell, Sofron, Coulter 1, Horváth, Hadobás, Kestila, Seregély, Tyni, Tóth R., Tóth G. 1, Laskawy, Galajda, vezetőedző: Timo Saarikoski DVTK Jegesmedvék: Praták (Tóth K.B.) - Czina, Szirányi, Csollák, Orosz, Rétfalvi 1, Pineo 1, Vörös, Karmeniemi, Marklund, Szathmáry, Doyle 1, Tóth G., Szabóki, Miskolczi, Csiki, Kinloch-Varga, Lövei, Czecze, Makai, vezetőedző: Láda Balázs

A DVTK Jegesmedvék felkészülési programja

2025. augusztus 14. 18:30, csütörtök, Miskolci II-es jégpálya

18:30 DVTK Jegesmedvék - HK Dukla Michalovce 1-5

2025. augusztus 19., kedd, Nagymihály

HK Dukla Michalovce - DVTK Jegesmedvék 8-2

2025. augusztus 22., péntek, Budapest, Tüskecsarnok

FTC-Telekom - DVTK Jegesmedvék 6-3

2025. augusztus 29., péntek, Budapest, Újpesti Jégcsarnok

UTE - DVTK Jegesmedvék

2025. szeptember 2., kedd, Igló

HK Spišská Nová Ves - DVTK Jegesmedvék



