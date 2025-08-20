augusztus 20., szerda

Csata

45 perce

Újabb kudarc: nem sikerült visszavágniuk

Címkék#jégkorong#DVTK Jegesmedvék#felkészülési mérkőzés

Nagymihályon léptek jégre. A DVTK Jegesmedvék jégkorong csapata vereséget szenvedett.

Kedden lejátszotta második felkészülési mérkőzését a DVTK Jegesmedvék jégkorong csapata. Az ellenfél az a szlovák Extraligás HK Dukla Mihalovce volt, aki ellen múlt pénteken 5–1-s vereséget szenvedtek a Macik, hazai környezetben zárt kapuk mögött. A Nagymihályon megrendezett visszavágón ismét a szlovákok arattak győzelmet. A DVTK Jegesmedvék pénteken vívja a következő felkészülési találkozóját idegenben, az Osztrák Ligában szereplő FTC-Telekom ellen.

DVTK Jegesmedvék
A DVTK Jegesmedvék Nagymihályon maradtak alul. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

DVTK Jegesmedvék: pénteken újra idegenben lépnek jégre

HK Dukla Michalovce – DVTK Jegesmedvék 8–2 (4–0, 0–1, 4–1)
Nagymihály. V.: Bogdan, Korba, Tomas, Ris. 
HK Dukla Michalovce: Borak (Durny) – Roman, Welsh 1, Roy 1, Kizak 1, Martel 1 – Lindelöf 1, Marcinko, Michnác 1, Kytnar, Fominykh 1 – Rimko, Bindulis, Stahon, Svitana, Spodniak 1 – Stripai, Ligas, Varga, Faith, Hrabcak. Vezetőedző: Juraj Faith. 
DVTK Jegesmedvék: Tóth K. (Praták) – Csollák, Szathmáry, Makai, Doyle, Marklund 1 – Szirányi, Orosz, Lövei, Rétfalvi, Pineo – Karmeniemi, Szabóki, Miskolczi, Csiki, Tóth G. 1 – Czina, Szalay, Czecze, Vörös, Kinloch-Varga. Vezetőedző: Láda Balázs. 

A DVTK Jegesmedvék további felkészülési mérkőzései:
2025. augusztus 22., péntek, Budapest, Tüskecsarnok
FTC-Telekom - DVTK Jegesmedvék
2025. augusztus 29., péntek, Budapest, Újpesti Jégcsarnok
UTE - DVTK Jegesmedvék
2025. szeptember 2., kedd, Igló
HK Spišská Nová Ves - DVTK Jegesmedvék

 

