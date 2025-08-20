Újabb kudarc: nem sikerült visszavágniuk

Kedden lejátszotta második felkészülési mérkőzését a DVTK Jegesmedvék jégkorong csapata. Az ellenfél az a szlovák Extraligás HK Dukla Mihalovce volt, aki ellen múlt pénteken 5–1-s vereséget szenvedtek a Macik, hazai környezetben zárt kapuk mögött. A Nagymihályon megrendezett visszavágón ismét a szlovákok arattak győzelmet. A DVTK Jegesmedvék pénteken vívja a következő felkészülési találkozóját idegenben, az Osztrák Ligában szereplő FTC-Telekom ellen.

A DVTK Jegesmedvék Nagymihályon maradtak alul. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

DVTK Jegesmedvék: pénteken újra idegenben lépnek jégre

HK Dukla Michalovce – DVTK Jegesmedvék 8–2 (4–0, 0–1, 4–1)

Nagymihály. V.: Bogdan, Korba, Tomas, Ris.

HK Dukla Michalovce: Borak (Durny) – Roman, Welsh 1, Roy 1, Kizak 1, Martel 1 – Lindelöf 1, Marcinko, Michnác 1, Kytnar, Fominykh 1 – Rimko, Bindulis, Stahon, Svitana, Spodniak 1 – Stripai, Ligas, Varga, Faith, Hrabcak. Vezetőedző: Juraj Faith.

DVTK Jegesmedvék: Tóth K. (Praták) – Csollák, Szathmáry, Makai, Doyle, Marklund 1 – Szirányi, Orosz, Lövei, Rétfalvi, Pineo – Karmeniemi, Szabóki, Miskolczi, Csiki, Tóth G. 1 – Czina, Szalay, Czecze, Vörös, Kinloch-Varga. Vezetőedző: Láda Balázs.

A DVTK Jegesmedvék további felkészülési mérkőzései:

2025. augusztus 22., péntek, Budapest, Tüskecsarnok

FTC-Telekom - DVTK Jegesmedvék

2025. augusztus 29., péntek, Budapest, Újpesti Jégcsarnok

UTE - DVTK Jegesmedvék

2025. szeptember 2., kedd, Igló

HK Spišská Nová Ves - DVTK Jegesmedvék