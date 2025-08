Haiti válogatott és amerikai légiós a DVTK két új szerzeménye

Mozgalmasan alakult a nyári átigazolási időszak a DVTK női labdarúgócsapatánál. Több távozó játékos is búcsút intett a klubnak, ám a szakmai stáb már gőzerővel dolgozik a hiányzók pótlásán. Két új szerzemény már biztosan csatlakozik a piros-fehérek keretéhez: az amerikai születésű, haiti állampolgársággal is rendelkező Milan Raquel Pierre-Jérome komoly nemzetközi tapasztalattal érkezik Miskolcra. A hátvéd szerepelt a haiti utánpótlás-válogatottakban, majd a felnőtt nemzeti csapatban is bemutatkozott, és 2023-ban tagja volt a női világbajnokságon szereplő keretnek is, ahol Haiti az angol válogatottal is összecsapott, azzal az együttessel, amely 2025-ben Európa-bajnoki címet szerzett. Mellette a szintén amerikai állampolgár, Jennifer Celia Rivera Lamborn is erősíti a Diósgyőrt a következő idényben. A védő az együttes hátsó alakzatának stabilitásához járulhat hozzá.

Két külföldi játékos érkezett a DVTK női labdarúgócsapatához. Fotó: DVTK.eu



A DVTK új igazolásai

Jennifer Celia Rivera Lamborn

- Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy kipróbáljam magam labdarúgóként egy új közegben, egy új kultúrában - mondta el Jennifer Celia Rivera Lamborn, a DVTK új igazolása. - Kiváló körülmények közé, remek csapatba érkeztem, így biztos vagyok benne, hogy sokat fejlődhetek egyénileg és csapat szinten egyaránt az előttünk álló idényben.

Pályafutása

Los Angeles Valley College 2023-2024

Semi professional FC Premier 2022-2023

Semi professional Invictus 2021-2022

LA Galaxy Academy 2019-2020

Real So Cal 2008-2019

Jennifer Celia Rivera Lamborn a DVTK játékosa. Fotó: Dvtk.eu

Milan Raquel Pierre-Jérôme

Izgatottan vártam ezt az új fejezetet a karrieremben - mondta el Milan Raquel Pierre-Jérôme, a DVTK új igazolása. - Hálás vagyok a DVTK-nak ezért a fantasztikus lehetőségért, és készen állok arra, hogy a klubbal sikeresek legyünk, és a csapattársaimmal közösen boldoggá tegyük a szurkolókat. Alig várom, hogy a pályán is bizonyíthassak és remélem elérjük azokat a célokat a társakkal, amelyeket kitűztünk magunk elé a szezon előtt.

Pályafutása

George Mason University (2022-2025) 33/2

University of Maryland (2021-2022) 15/0

Sunrise Prime FC (2017-2020)

Weston FC (2016)

Boca United (2015)

Weston FC (2007-2014)

Válogatottban