augusztus 20., szerda

István névnap

31°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Számok tükrében

37 perce

Javítani kellene a nem túl pozitív statisztikán

Címkék#Diósgyőri VTK#labdarúgás#Nyíregyháza Spartacus

Az első győzelem megszerzéséért szállnak harcba. A DVTK az ősi riválishoz látogat.

Boon.hu

A DVTK labdarúgó csapata szombaton 20.15-től a Fizz Liga 5. fordulójában a Nyíregyháza Spartacus FC otthonában lép pályára. Legutóbb a szabolcsi vármegyeszékhelyen májusban léptek pályára a piros-fehérek. A mérkőzést a DVTK egykori csatára, Eppel Márton döntötte el, amellyel a Szpari 1–0 nyert. Különben tíz és fél hónappal ezelőtt is volt egy meccs Nyíregyházán Vladimir Radenkoviccsal a kispadon , a 2024. október 5-i ütközetet a Diósgyőr hozta, 2–0-ra, a DVTK vezető találatát az a Bright Edomwonyi szerezte, aki nyáron igazolt Szparihoz. A DVTK Nyíregyháza elleni idegenbeli statisztikája az élvonalban: 14 mérkőzés, 2 győzelem, 5 döntetlen, 7 vereség.

DVTK
Legutóbb vereséget szenvedett a Szpari otthonában a DVTK. Fotó: Czinege Melinda

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

DVTK: A 15. élvonalbeli idegenbeli mérkőzés következik Nyíregyházán


 

1. 1980/1981

1980.08.09. NYVSSC - DVTK  2-0

2. 1981/1982

1982.04.14. NYVSSC - DVTK 3-0

3. 1982/1983

1982.09.11. NYVSSC - DVTK 0-0

4. 1983/1984

1983.11.26. NYVSSC - DVTK 1-0

5. 1992/1993

1993.04.10. NYVSC - DFC 0-0

6. 1998/1999

1998.11.21. NYSL - DFC 3-1 G.: Egressy Gábor

7. 1999/2000

2000.02.26. NYSL - DFC 2-0

8. 2004/2005

2005.05.07. NYSFC - DVTK 2-2 G.: Tisza Tibor, Marius Siminic

9. 2007/2008

2008.04.12. NYSFC - DVTK 2-1 G.: Kazuo Homma

10. 2008/2009

2008.10.04. NYSFC - DVTK  2-2 G.: Boris Milicic, Tóth Mihály

2009/2010

11. 2009.10.17. NYSFC - DVTK  1-1 G.: Ivancsics Gellért

12. 2014/2015

2015.05.23. NYSFC - DVTK 1-2 G.: Miroslav Grumic, Boros Gábor

13. 2024/2025

2024.10.05. NYSFC - DVTK 0-2 G.: Bright Edomwonyi, Gera Dániel

14. 2024/2025

2025. 05.11. NYSFC - DVTK 1-0


 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu