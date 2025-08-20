Javítani kellene a nem túl pozitív statisztikán

A DVTK labdarúgó csapata szombaton 20.15-től a Fizz Liga 5. fordulójában a Nyíregyháza Spartacus FC otthonában lép pályára. Legutóbb a szabolcsi vármegyeszékhelyen májusban léptek pályára a piros-fehérek. A mérkőzést a DVTK egykori csatára, Eppel Márton döntötte el, amellyel a Szpari 1–0 nyert. Különben tíz és fél hónappal ezelőtt is volt egy meccs Nyíregyházán Vladimir Radenkoviccsal a kispadon , a 2024. október 5-i ütközetet a Diósgyőr hozta, 2–0-ra, a DVTK vezető találatát az a Bright Edomwonyi szerezte, aki nyáron igazolt Szparihoz. A DVTK Nyíregyháza elleni idegenbeli statisztikája az élvonalban: 14 mérkőzés, 2 győzelem, 5 döntetlen, 7 vereség.

Legutóbb vereséget szenvedett a Szpari otthonában a DVTK. Fotó: Czinege Melinda

DVTK: A 15. élvonalbeli idegenbeli mérkőzés következik Nyíregyházán



