1 órája
Javítani kellene a nem túl pozitív statisztikán
Az első győzelem megszerzéséért szállnak harcba. A DVTK az ősi riválishoz látogat.
A DVTK labdarúgó csapata szombaton 20.15-től a Fizz Liga 5. fordulójában a Nyíregyháza Spartacus FC otthonában lép pályára. Legutóbb a szabolcsi vármegyeszékhelyen májusban léptek pályára a piros-fehérek. A mérkőzést a DVTK egykori csatára, Eppel Márton döntötte el, amellyel a Szpari 1–0 nyert. Különben tíz és fél hónappal ezelőtt is volt egy meccs Nyíregyházán Vladimir Radenkoviccsal a kispadon , a 2024. október 5-i ütközetet a Diósgyőr hozta, 2–0-ra, a DVTK vezető találatát az a Bright Edomwonyi szerezte, aki nyáron igazolt Szparihoz. A DVTK Nyíregyháza elleni idegenbeli statisztikája az élvonalban: 14 mérkőzés, 2 győzelem, 5 döntetlen, 7 vereség.
DVTK: A 15. élvonalbeli idegenbeli mérkőzés következik Nyíregyházán
1. 1980/1981
1980.08.09. NYVSSC - DVTK 2-0
2. 1981/1982
1982.04.14. NYVSSC - DVTK 3-0
3. 1982/1983
1982.09.11. NYVSSC - DVTK 0-0
4. 1983/1984
1983.11.26. NYVSSC - DVTK 1-0
5. 1992/1993
1993.04.10. NYVSC - DFC 0-0
6. 1998/1999
1998.11.21. NYSL - DFC 3-1 G.: Egressy Gábor
7. 1999/2000
2000.02.26. NYSL - DFC 2-0
8. 2004/2005
2005.05.07. NYSFC - DVTK 2-2 G.: Tisza Tibor, Marius Siminic
9. 2007/2008
2008.04.12. NYSFC - DVTK 2-1 G.: Kazuo Homma
10. 2008/2009
2008.10.04. NYSFC - DVTK 2-2 G.: Boris Milicic, Tóth Mihály
2009/2010
11. 2009.10.17. NYSFC - DVTK 1-1 G.: Ivancsics Gellért
12. 2014/2015
2015.05.23. NYSFC - DVTK 1-2 G.: Miroslav Grumic, Boros Gábor
13. 2024/2025
2024.10.05. NYSFC - DVTK 0-2 G.: Bright Edomwonyi, Gera Dániel
14. 2024/2025
2025. 05.11. NYSFC - DVTK 1-0
Új korszak küszöbén: Fiatal vezetőedzővel és megújult kerettel vágnak neki az új idénynek