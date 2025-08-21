Puszan felé veszi az irányt a DVTK

A DVTK HunTherm női kosárlabdacsapata először vesz részt egy távol-keleti nemzetközi tornán: augusztus 30. és szeptember 7. között Dél-Koreában, Puszan városában lépnek pályára a rangos Park Shin-Ja Kupán. A torna kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a piros-fehérek felmérjék erejüket az Euroliga-selejtező előtt.

A DVTK HunTherm először lép pályára Ázsiában. Fotó: MKOSZ

DVTK HunTherm: erőfelmérő Ázsiában

A tízcsapatos mezőny igazán erős, hiszen hat dél-koreai élvonalbeli együttes mellett két japán csapat, a spanyol Zaragoza, valamint a DVTK kapott meghívást. A miskolciak a B csoportba kerültek, ahol többek között a japán Denso Iris, valamint három dél-koreai élcsapat lesz az ellenfelük.

A tornát a legendás dél-koreai kosárlabdázóról, Park Shin-Járól nevezték el, aki a FIBA Hírességek Csarnokának tagja, és pályafutása során több világbajnokságon is kimagasló teljesítményt nyújtott. A róla elnevezett kupa Ázsia egyik legnagyobb presztízsű női kosárlabdatornája.