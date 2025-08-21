59 perce
Puszan felé veszi az irányt a DVTK
Távol-keleti kihívás vár a DVTK-ra. A DVTK HunTherm nemzetközi tornán méri fel erejét.
A DVTK HunTherm női kosárlabdacsapata először vesz részt egy távol-keleti nemzetközi tornán: augusztus 30. és szeptember 7. között Dél-Koreában, Puszan városában lépnek pályára a rangos Park Shin-Ja Kupán. A torna kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a piros-fehérek felmérjék erejüket az Euroliga-selejtező előtt.
DVTK HunTherm: erőfelmérő Ázsiában
A tízcsapatos mezőny igazán erős, hiszen hat dél-koreai élvonalbeli együttes mellett két japán csapat, a spanyol Zaragoza, valamint a DVTK kapott meghívást. A miskolciak a B csoportba kerültek, ahol többek között a japán Denso Iris, valamint három dél-koreai élcsapat lesz az ellenfelük.
A tornát a legendás dél-koreai kosárlabdázóról, Park Shin-Járól nevezték el, aki a FIBA Hírességek Csarnokának tagja, és pályafutása során több világbajnokságon is kimagasló teljesítményt nyújtott. A róla elnevezett kupa Ázsia egyik legnagyobb presztízsű női kosárlabdatornája.
Csoportmérkőzések – B csoport
Helyszín: Sajik Indoor Gymnasium, Busan
- 2025. augusztus 30. (szombat) 09:30 (magyar idő szerint)
Chongju KB Stars (Korea) - DVTK HunTherm
- 2025. szeptember 1. (hétfő) 09:30
DVTK HunTherm - Shinhan Bank’s Birds Anshan (Korea)
- 2025. szeptember 3. (szerda) 09:30
DVTK HunTherm - Denso Iris (Japán)
- 2025. szeptember 5. (péntek) 10:00
DVTK HunTherm - Bucheon Hana Bank (Korea)
A legjobb négy csapat (a két csoport első két helyezettje) jut tovább az egyenes kieséses szakaszba, amely a következőképpen alakul:
Rájátszás:
Szeptember 6. (szombat)
14:00 – A-csoport 1. vs B-csoport 2.
17:00 – B-csoport 1. vs A-csoport 2.
Szeptember 7. (vasárnap)
14:00 – Bronzmérkőzés
17:00 – Döntő