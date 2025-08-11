augusztus 11., hétfő

1 órája

Ők voltak a torna igazi sztárjai – nézd meg, kik kerültek be az All Star csapatba

Címkék#boon video#Európa-bajnokság#Miskolc#DVTK kosárlabda

Veretlenül nyerték meg az Eb-t. Két DVTK-HunTherm játékost is díjaztak.

Ők voltak a torna igazi sztárjai – nézd meg, kik kerültek be az All Star csapatba

Fotó: Vajda János

A magyar válogatott nyerte a 2025-ös  U20-as B-divíziós, női Európa-bajnokságot. A vasárnap esti miskolci döntőben a magyar lányok lehengerlő negyedik negyeddel, a végére igazi örömjátékkal 71-44-re  múlták felül Szerbiát, ahol a DVTK HunTherm kosarasai kezdőként léptek pályára.

DVTK
A DVTK-Hunthem két kosarasa, Tomán Petra és Aho Tyra is a díjazottak között. Fotó: Vajda János

A DVTK HunTherm kosarasait ismerték el

Az eredményhirdetés alkalmával az egyéni díjakat is kiosztották. A torna All-Star ötösébe két DVTK HunTherm játékos, Aho Tyra és Toman Petra is bekerült.

  • Aho Tyra mind a hat mérkőzésen pályára lépett, 11.8 pontot, 2.8 lepattanót, 3.5 gólpasszt és 2.2 szerzett labdát átlagolt.  A teljesítmény-index átlaga 14.3-as lett. 
  • Tomán Petra négy találkozón lépett pályára, 11.3 pontot, 6.3 lepattanót és 3 gólpasszt átlagolt. A teljesítmény-index átlaga 14.8-as. 

A magyar lányok mellett az All-Star ötösbe a Sopron Basket szerb centere Jovana Jevtovic, illetve Denitsa Manolova (Bulgária) és Petra Bozan (Horvátország) került. 

Az MVP címet Jovana Jevtovic kapta.

Szerbia vs. Magyarország női kosárlabda mérkőzés

Fotók: Vajda János

Nézze meg a videót is!

 

 

 

