2 órája
Ők voltak a torna igazi sztárjai – nézd meg, kik kerültek be az All Star csapatba
Veretlenül nyerték meg az Eb-t. Két DVTK-HunTherm játékost is díjaztak.
Fotó: Vajda János
A magyar válogatott nyerte a 2025-ös U20-as B-divíziós, női Európa-bajnokságot. A vasárnap esti miskolci döntőben a magyar lányok lehengerlő negyedik negyeddel, a végére igazi örömjátékkal 71-44-re múlták felül Szerbiát, ahol a DVTK HunTherm kosarasai kezdőként léptek pályára.
A DVTK HunTherm kosarasait ismerték el
Az eredményhirdetés alkalmával az egyéni díjakat is kiosztották. A torna All-Star ötösébe két DVTK HunTherm játékos, Aho Tyra és Toman Petra is bekerült.
- Aho Tyra mind a hat mérkőzésen pályára lépett, 11.8 pontot, 2.8 lepattanót, 3.5 gólpasszt és 2.2 szerzett labdát átlagolt. A teljesítmény-index átlaga 14.3-as lett.
- Tomán Petra négy találkozón lépett pályára, 11.3 pontot, 6.3 lepattanót és 3 gólpasszt átlagolt. A teljesítmény-index átlaga 14.8-as.
A magyar lányok mellett az All-Star ötösbe a Sopron Basket szerb centere Jovana Jevtovic, illetve Denitsa Manolova (Bulgária) és Petra Bozan (Horvátország) került.
Az MVP címet Jovana Jevtovic kapta.
Szerbia vs. Magyarország női kosárlabda mérkőzésFotók: Vajda János
Nézze meg a videót is!
boon.hu video
