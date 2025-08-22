2008 után született játékost is kötelező szerepeltetni az élvonalban – a DVTK vezetőedzője nyilatkozott

Hétvégén elstartol a Simple Női Liga új idénye, amelyre Bém Gábor csapata egy hathetes, eredményes felkészülést követően készen áll. A nyár folyamán az együttes valamennyi felkészülési mérkőzését megnyerte, ami önbizalmat adhat a fiatal keretnek a bajnoki rajt előtt. A DVTK női labdarúgó csapata szombaton hazai pályán a Budaörs SC gárdáját fogadja, a DVTK edzőközpontban 16 órától.

Milan Pierre-Jérôme a DVTK egyik nyári szerzeménye

(Fotó: Balla Miklós)

Változások a DVTK keretében

A klub komoly változásokon ment keresztül: a nyár folyamán 11 játékos távozott, miközben mindössze 3 érkezővel tudták megerősíteni a csapatot. A távozók között kulcsemberek is vannak: a korábbi csapatkapitány, Boros Kinga Újpestre igazolt, Sain Anna és Krisztin Sára a Honvédnál folytatják pályafutásukat, míg Komlós Lilla Szegedre szerződött. Emellett több fiatal játékos a tanulmányaira koncentrál, így nem folytatta tovább az aktív szereplést. Az átalakulás következtében a keret átlagéletkora mindössze 19 év, ami új kihívás elé állítja a szakmai stábot. A vezetőedző szerint ugyan a csapatépítés még folyamatban van, de az új játékrendszerben minden játékos megtalálhatja a helyét, és a nyári felkészülés során mutatott teljesítmény biztató a jövőre nézve.

Fiatalok beépítése

– Egy hat hetes felkészülésen vagyunk túl, ami úgy érzem jól sikerült. Mivel nagyban átalakult a csapatunk, így meg kellett találni egy másik játékrendszert, amiben a játékosok egyénileg is jól érzik magukat és a csapatjátékunk fejlődését is szolgálja – fogalmazta meg Bém Gábor, a DVTK női labdarúgó csapatának vezetőedzője. – Remélem a lányoknak önbizalmat adhat, hogy a felkészülési mérkőzések jól alakultak, de még van javítani valónk. Keretünk nagy átalakuláson ment át és ez a csapat átlagéletkorában is meglátszik, mert ez jelenleg 19 év. Van akinek nem tudtunk szerződést ajánlani, van aki nem fogadta el az ajánlatunkat és voltak, akik tanulmányaikat máshol folytatják. Nekünk továbbra is célunk a fiatal játékosok beépítése, mint minden évben, támaszkodva az Akadémián nevelkedett játékosokra. 11 játékos távozott és sajnos csak 3 játékos leigazolására volt lehetőségünk. A bajnokság színvonala évről évre erősödik és ez az idén is így lesz. Nekünk a lehetőségeinkhez képest egy célunk van: a kiesés elkerülése, de majd meglátjuk, hogy pontszámban milyen mutatóink lesznek. Egy új szabály szerint minden csapatban az idén szerepeltetni kell egy 2008. január 1. után született játékost, mely az edzőket új feladat elé állítja. Most az első forduló előtt követjük a felkészülési tervünket és minden játékos önbizalommal telve várja a bajnoki rajtot. Szeretnénk győzelemmel bemutatkozni – zárta nyilatkozatát Bém Gábor.