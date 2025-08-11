augusztus 11., hétfő

Hibátlanok

1 órája

Még mindig megállíthatatlan a DVTK női csapata

Újabb győzelmet arattak. Negyedik felkészülési mérkőzését is megnyerte a DVTK.

Petró Bálint Benedek
Negyedik nyári felkészülési mérkőzését is megnyerte a DVTK női labdarúgócsapata. Bém Gábor együttese a szlovák ligában szereplő 1. FC Tatran Presov gárdáját fogadta a DVTK Edzőközpontban. A piros-fehérek Carina Leal duplájával, valamint Ezer Anna és Nagy Panna találatával 4-1-re győzték le ellenfelüket. A diósgyőri lányok eddig valamennyi mérkőzésüket megnyerték a nyár folyamán, szombaton pedig az ukrán FC Mynai elleni összecsapással zárják a felkészülési időszakot. 

DVTK
100 százalékos a DVTK női csapata a felkészülési időszakban.  Fotó: Balla Miklós

DVTK - 1. FC Tatran Prešov 4-1 (2-0)

Miskolc, DVTK Edzőközpont. Játékvezető: Porcs Tamás (Szaniszló-Szabó Máté, Lipták Levente)
DVTK: Orgoványi - Pierre-Jérôme, Havasi, Szolomájer, Madarász, Leal, Katona, Ezer, Nagy P., Myhal. Vezetőedző: Bém Gábor.
1. FC Tatran Prešov: Nováková - Markevková, Hrušovská, Kundravá, Krapová, Tiszová, Ševčovičová, Havirová, Bekecová, Ivanecká, Bučková.

Csere: Havasi helyett Simon a 46., Pierre-Jérôme helyett Lamborn a 63., Madarász helyett Szondi a 63., Katona helyett Magyar A. a 63., Szolomájer helyett Böröczky a 63., Tiszová helyett Hajdučková a 63., Krapová helyett Gerčáková a 63., Havirová helyett Tobiášová a 63., Ševčovičová helyett Bujnáková a 83., Ivanecká helyett Telepáková a 83. percben.
Sárga lap: Szondi a 80. percben.
Gólszerző: Leal (1-0) a 36., Ezer (2-0) a 45., Nagy P. (3-0) az 53., Leal (4-0) az 56., Hrušovská (4-1) a 86. percben.

Értékelés:

Bém Gábor: - ,,Az első félidő elején meglepett bennünket az eperjesi együttes és a védekezésünk sem működött. Ebben az időszakban csapatszinten érződött, hogy labdaszerzés után nem volt ritmusa a játékunknak és nagyon pontatlanok voltunk. Az első félidő végétől átlendültünk a holtponton és folyamatosan vezettük a támadásainkat, melyekből gólok születtek. Egy jó iramú felkészülési mérkőzésen vagyunk túl és bízunk benne, hogy még tovább tudunk fejlődni a bajnoki rajtig!"

 

