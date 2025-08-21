augusztus 21., csütörtök

DVTK

1 órája

Késik a derbi: elmarad a Fradi elleni találkozó

Címkék#Diósgyőri VTK#labdarúgás#Simple Női Liga

A várva várt rangadóra még várni kell. A DVTK FTC elleni idegenbeli összecsapása más időpontban kerül megrendezésre.

Elhalasztják a Simple Női Liga 2025/2026-os bajnoki idényének második fordulójában esedékes FTC - DVTK összecsapást, miután a Bajnokok Ligája-selejtezőjében érdekelt zöld-fehérek kérvényezték a MLSZ-nél a találkozó későbbi időpontban való megrendezését. A DVTK  hozzájárult a halasztáshoz, így a találkozót szeptember 17-én, szerdán 14 órakor játsszák le a csapatok Budapesten.

DVTK
A DVTK FTC elleni mérkőzését elhalasztották. Fotó: Balla Miklós

 

 

 

 

 

