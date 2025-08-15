,,Úgy kell pályára lépnünk, hogy a játékunkkal bebizonyítsuk, az MTK ellen egy rossz napot fogtunk ki, ami csak egyszer fordul elő egy évben"

Labdarúgás. Szombaton először találkozik egymással a honi élvonalban, az NB I-ben a Diósgyőr, valamint a Kazincbarcika. Az összecsapás helyszíne az Andrássy úti aréna lesz, a kezdő sípszó 18.15-kor hangzik el. A DVTK környékén meglehetősen mozgalmas, zajos volt a hét, egyrészt a szurkolók nem igazán vannak megelégedve az eddigi produkcióval, a megszerzett egy ponttal, és érhetően az előző fordulóban az MTK vendégeként elszenvedett 5-0-s fiaskóval sem. Bár a klub jelezte, hogy mi az oka (az MLSZ és az NSMI új ajánlásai), a drukkerek nehezményezik elsősorban Rudi Pozeg Vancas szabadlistára tételét, aki Sinisa Sanicaninnal együtt megfelelő ajánlat esetén távozhat a klubtól (A két játékos kedden került átadólistára, szerződésbontásuk pedig a pénteki napon vált hivatalossá). Előbbivel kapcsolatban az forog közszájon, hogy éppen a KBSC-nél köthet ki, miként Marco Lund is.

A DVTK a múlt héten 5-0-ra kikapott az MTK otthonában Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

DVTK: lesznek hiányzók

Ámbár arról nincs (hivatalos) hír, hogy veszélyben lenne Vladimir Radenkovic állása, – akivel úgy tudjuk, hogy 3 évre szerződött a DVTK –, azonban ha a Barcika, valamint a következő Nyíregyháza elleni rangadó, és netán Puskás Akadémia FC elleni hazai meccs nem sikerülne jól, akkor nem biztos, hogy a válogatott szünetet követően (szeptember 20-21.) is a szerb tréner ülne a piros-fehérek padján.

– Mindenkinek felelősséget kell vállalni a múlt szombati súlyos felelősségért, nekem és a játékosoknak is – kezdte a szakvezető. – Ennek érdekében az edzések előtt rengeteget beszélgettünk egymással, néha ott volt az egész csapat, máskor négyszemközt, és miután ez megtörtént, azonnal el kell felejteni a történteket. Ezen kívül azon dolgoztunk sokat a héten, hogy az edzéseken gyakorolt elképzeléseket hogyan tudjuk megvalósítani a meccsen is, mert legutóbb ezen a téren is akadtak problémáink. A szombati mérkőzés egyik kulcsa az lesz, hogy miként reagálunk a múlt heti eseményekre. Ennek az is a része, hogy azonnal és drasztikusan csökkenteni kell a kapott gólok számát, mert 3 meccsen 10 gól az rengeteg. A másik térfélen pedig végig kell vinni a támadásokat, mert rendre megakadunk ott, hogy egy pontos indítással, jó beadással valódi gólhelyzetet tudjunk kialakítani. Ezen kell túllépni az eredményesség érdekében. A szurkolóink nem érdemeltek ilyen ilyen szezonkezdetet, az MTK ellen is rengetegen kísértek el minket, és az első pillanattól szenvedélyesen buzdítottak minket. Most mi jövünk, szombaton délután úgy kell pályára lépnünk, hogy a játékunkkal bebizonyítsuk, az MTK ellen egy rossz napot fogtunk ki, ami csak egyszer fordul elő egy évben.

A Diósgyőr azt közölte, hogy Szatmári Csaba és Marco Lund már a csapattal edz, de bajnokin még nem bevethetőek, miként Anderson Esiti és az MTK ellen lecserélt Bárdos Bence játéka is erősen kérdéses, Bokros Szilárd pedig biztosan nem játszhat. Eltiltott nincs.