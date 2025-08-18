Lövés nélkül nincs gól, de a lövéseket még csiszolni kell Diósgyőrben

A Fizz Liga 4. fordulójában a DVTK és a Kazincbarcika 2–2-es döntetlennel zárta első egymás elleni találkozóját a NB I-ben. A hazaiak a statisztika szerint fölényben futballoztak, amihez nagyban hozzájárult az, hogy a vendégek már a mérkőzés elején két gólos előnybe kerültek, így a piros-fehéreknek a mérkőzés végéig menniük kellett az eredmény után. Összeszedtük a borsodi rangadó legfontosabb statisztikáit.

Gyollai két védéssel járult hozzá a DVTK elleni döntetlenhez. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A DVTK-Kazincbarcika mérkőzés számokban

A labdabirtoklás terén a diósgyőriek domináltak: a DVTK 66 százalékban birtokolták a labdát, míg a vendégek mindössze 34 százalékban. Ez a fölény a passzok számában és pontosságában is megmutatkozott (464 passzból 374 pontos, 81 százalék – míg a Kazincbarcikánál 244/174, 71 százalék).

A lövésstatisztika is a DVTK mellett szólt: 19 kísérletük volt, míg a Kazincbarcika csak 8-szor próbálkozott. Ugyanakkor a kaput eltaláló lövésekben a vendégek voltak hatékonyabbak (5–4). A várható gólok (xG) mutatója a Diósgyőr javát jelezte (1,99 – 1,39), de a kaput eltaláló lövések minőségét mutató xGOT érték a Kazincbarcika felé billent (2,68 – 1,71), ami jól mutatja, hogy a vendégek kevés lehetőségből is nagyobb veszélyt teremtettek. A nagy helyzetek aránya szoros volt (3–2 a DVTK javára), a szögletekben viszont egyértelmű fölényben voltak a hazaiak (6–2). A támadó harmadban is aktívabb volt a Diósgyőr: 26 érintésük volt az ellenfél kapuja előtt a vendégek 20 érintésével szemben. A védekezésben a Kazincbarcika hatékonynak bizonyult: 60 százalékos szerelési mutatót értek el (9/15), szemben a DVTK 29 százalékával (2/7). A párharcokban is a vendégek bizonyultak erősebbnek (58–50). A szabálytalanságok száma a hazaiaknál volt magasabb (23–17), sárga lapból pedig kétszer annyit gyűjtöttek be (6–3). A támadások felépítésében a DVTK volt kezdeményezőbb: próbáltak beadásokkal operálni (23 kísérlet, 8 sikeres), míg a Kazincbarcika 15 beadásból egyszer sem talált társat. A várható gólpasszok mutatója (xA) kiegyenlített képet mutatott (0,65 – 0,56).