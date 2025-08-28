augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

26°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar válogatott

47 perce

Nem fogod elhinni, kik kerültek be a nemzeti tizenegybe

Címkék#Diósgyőri VTK#magyar labdarúgó–válogatott#labdarúgás

Keretet hirdettek. Három DVTK játékos is meghívót kapott.

A DVTK két játékosa, Babos Bence és Jurek Gábor is meghívót kapott a magyar U21-es labdarúgó-válogatott litvánok elleni bő keretbe. Babos Bence az ősi rivális Nyíregyháza Spartacus FC elleni győzelemből két góllal is kivette a részét. A 21 esztendős játékos először szerepelhet a U21-es korosztályos válogatottban. A Szélesi Zoltán szövetségi kapitány vezette magyar válogatott szeptember 9-én megkezdi szereplését az Európa-bajnoki selejtező csoportjában, amelyben a magyarokon kívül az ukrán, a horvát, a török és a litván együttes szerepel.

DVTK
A DVTK játékosa, Babos Bence újoncként szerepelhet az U21-es válogatottban Fotó: DVTK

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A DVTK fiataljára ismét számítanak

Szakos Bence a DVTK saját nevelésű játékosa ismét meghívót kapott az U19-es válogatottban. A DVTK fiatal játékosa a korosztályos csapattal a délvidékre utazik, ahol szeptember első részében a nemzetközi Stefan Vilotic kupán fog szerepelni. A magyarok mellett a házigazda szerbek mellett Portugáliával és Montenegróval is találkoznak.

Az U19-es magyar válogatott programja
2025. szeptember 4., (csütörtök) - Zenta
16:00 Magyarország - Portugália
2025. szeptember 6., (szombat) - Szabadka
17:00 Magyarország - Szerbia
2025. szeptember 9. (kedd) - Topolya
15:00 Magyarország - Montenegró


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu