Nem fogod elhinni, kik kerültek be a nemzeti tizenegybe

A DVTK két játékosa, Babos Bence és Jurek Gábor is meghívót kapott a magyar U21-es labdarúgó-válogatott litvánok elleni bő keretbe. Babos Bence az ősi rivális Nyíregyháza Spartacus FC elleni győzelemből két góllal is kivette a részét. A 21 esztendős játékos először szerepelhet a U21-es korosztályos válogatottban. A Szélesi Zoltán szövetségi kapitány vezette magyar válogatott szeptember 9-én megkezdi szereplését az Európa-bajnoki selejtező csoportjában, amelyben a magyarokon kívül az ukrán, a horvát, a török és a litván együttes szerepel.

A DVTK játékosa, Babos Bence újoncként szerepelhet az U21-es válogatottban Fotó: DVTK

A DVTK fiataljára ismét számítanak

Szakos Bence a DVTK saját nevelésű játékosa ismét meghívót kapott az U19-es válogatottban. A DVTK fiatal játékosa a korosztályos csapattal a délvidékre utazik, ahol szeptember első részében a nemzetközi Stefan Vilotic kupán fog szerepelni. A magyarok mellett a házigazda szerbek mellett Portugáliával és Montenegróval is találkoznak.

Az U19-es magyar válogatott programja

2025. szeptember 4., (csütörtök) - Zenta

16:00 Magyarország - Portugália

2025. szeptember 6., (szombat) - Szabadka

17:00 Magyarország - Szerbia

2025. szeptember 9. (kedd) - Topolya

15:00 Magyarország - Montenegró