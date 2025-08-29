Dél-Koreát már bevették a DVTK vajkezű lányai – az első fotók megérkeztek

Hivatalossá vált a DVTK HUNTHERM kosárlabdacsapatának 2025/2026-os idényének szeptemberi programja. A piros-fehér együttes számára az ősz kifejezetten sűrű lesz: a felkészülési találkozóktól kezdve az Euroliga-selejtezőkön át a bajnoki rajtig több fronton is helyt kell állniuk.

A DVTK hazai mérkőzésein sosem lehet panasza hangulatra. Fotó: DVTK.eu

Ázsiában a DVTK

A csapat már augusztus végén komoly megmérettetések elé néz, hiszen meghívást kapott a rangos dél-koreai Park Sin-Ja Kupára. A tornát Busanban rendezik, ahol négy mérkőzés vár a diósgyőri lányokra. A nemzetközi viadal jó alkalom lesz arra, hogy a játékosok összecsiszolódjanak, és felvegyék a szezon ritmusát. A hazai közönség szeptember 24-én, szerdán láthatja először tétmérkőzésen a DVTK-t a DVTK Arénában, amikor az Euroliga főtáblára jutás lesz a tét. A párharc első felvonását azonban szeptember 18-án Lengyelországban rendezik, ahol a piros-fehérek az AZS UMCS Lublin vendégeként kezdenek. A magyar bajnokság őszi rajtjára szeptember 27-én kerül sor. Az első fordulóban a DVTK Cegléden lép pályára, a mérkőzés 18 órakor kezdődik a CEKK Sportcsarnokban.

A DVTK HUNTHERM szeptemberi programja