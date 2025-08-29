augusztus 29., péntek

Sűrű hetek

1 órája

Dél-Koreát már bevették a DVTK vajkezű lányai – az első fotók megérkeztek

Címkék#NB I#DVTK kosárlabda#európa liga

Ázsiában kezdenek a lányok. Rajtra kész a DVTK kosárlabdacsapata.

Hivatalossá vált a DVTK HUNTHERM kosárlabdacsapatának 2025/2026-os idényének szeptemberi programja. A piros-fehér együttes számára az ősz kifejezetten sűrű lesz: a felkészülési találkozóktól kezdve az Euroliga-selejtezőkön át a bajnoki rajtig több fronton is helyt kell állniuk.

DVTK
A DVTK hazai mérkőzésein sosem lehet panasza hangulatra.  Fotó: DVTK.eu

Ázsiában a DVTK

A csapat már augusztus végén komoly megmérettetések elé néz, hiszen meghívást kapott a rangos dél-koreai Park Sin-Ja Kupára. A tornát Busanban rendezik, ahol négy mérkőzés vár a diósgyőri lányokra. A nemzetközi viadal jó alkalom lesz arra, hogy a játékosok összecsiszolódjanak, és felvegyék a szezon ritmusát. A hazai közönség szeptember 24-én, szerdán láthatja először tétmérkőzésen a DVTK-t a DVTK Arénában, amikor az Euroliga főtáblára jutás lesz a tét. A párharc első felvonását azonban szeptember 18-án Lengyelországban rendezik, ahol a piros-fehérek az AZS UMCS Lublin vendégeként kezdenek. A magyar bajnokság őszi rajtjára szeptember 27-én kerül sor. Az első fordulóban a DVTK Cegléden lép pályára, a mérkőzés 18 órakor kezdődik a CEKK Sportcsarnokban.

A DVTK HUNTHERM szeptemberi programja

Park Sin-Ja Kupa (Busan, Sajik Gymnasium)

  • 08.30. szombat, 16:30 (9:30 CET) – Cheongju KB Stars – DVTK HUNTHERM
  • 09.01. hétfő, 16:30 (9:30 CET) – Incheon Shinhan Bank S-Birds – DVTK HUNTHERM
  • 09.03. szerda, 16:30 (9:30 CET) – Denso Iris – DVTK HUNTHERM
  • 09.05. péntek, 16:30 (9:30 CET) – Bucheon Hana Bank – DVTK HUNTHERM

Euroliga-selejtező

  • 09.18. csütörtök, 18:00 (Lublin, Hala Mosir) – AZS UMCS Lublin – DVTK HUNTHERM
  • 09.24. szerda, 18:00 (Miskolc, DVTK Aréna) – DVTK HUNTHERM – AZS UMCS Lublin

NB I/A bajnokság

  • 09.27. szombat, 18:00 (Cegléd, CEKK Sportcsarnok) – VBW CEKK Cegléd – DVTK HUNTHERM

 

 

