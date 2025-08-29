1 órája
Dél-Koreát már bevették a DVTK vajkezű lányai – az első fotók megérkeztek
Ázsiában kezdenek a lányok. Rajtra kész a DVTK kosárlabdacsapata.
Hivatalossá vált a DVTK HUNTHERM kosárlabdacsapatának 2025/2026-os idényének szeptemberi programja. A piros-fehér együttes számára az ősz kifejezetten sűrű lesz: a felkészülési találkozóktól kezdve az Euroliga-selejtezőkön át a bajnoki rajtig több fronton is helyt kell állniuk.
Ázsiában a DVTK
A csapat már augusztus végén komoly megmérettetések elé néz, hiszen meghívást kapott a rangos dél-koreai Park Sin-Ja Kupára. A tornát Busanban rendezik, ahol négy mérkőzés vár a diósgyőri lányokra. A nemzetközi viadal jó alkalom lesz arra, hogy a játékosok összecsiszolódjanak, és felvegyék a szezon ritmusát. A hazai közönség szeptember 24-én, szerdán láthatja először tétmérkőzésen a DVTK-t a DVTK Arénában, amikor az Euroliga főtáblára jutás lesz a tét. A párharc első felvonását azonban szeptember 18-án Lengyelországban rendezik, ahol a piros-fehérek az AZS UMCS Lublin vendégeként kezdenek. A magyar bajnokság őszi rajtjára szeptember 27-én kerül sor. Az első fordulóban a DVTK Cegléden lép pályára, a mérkőzés 18 órakor kezdődik a CEKK Sportcsarnokban.
A DVTK HUNTHERM szeptemberi programja
Park Sin-Ja Kupa (Busan, Sajik Gymnasium)
- 08.30. szombat, 16:30 (9:30 CET) – Cheongju KB Stars – DVTK HUNTHERM
- 09.01. hétfő, 16:30 (9:30 CET) – Incheon Shinhan Bank S-Birds – DVTK HUNTHERM
- 09.03. szerda, 16:30 (9:30 CET) – Denso Iris – DVTK HUNTHERM
- 09.05. péntek, 16:30 (9:30 CET) – Bucheon Hana Bank – DVTK HUNTHERM
Euroliga-selejtező
- 09.18. csütörtök, 18:00 (Lublin, Hala Mosir) – AZS UMCS Lublin – DVTK HUNTHERM
- 09.24. szerda, 18:00 (Miskolc, DVTK Aréna) – DVTK HUNTHERM – AZS UMCS Lublin
NB I/A bajnokság
- 09.27. szombat, 18:00 (Cegléd, CEKK Sportcsarnok) – VBW CEKK Cegléd – DVTK HUNTHERM