Sikeres helybetöltő, „extrás” a DVTK

A hét végén rendezték a férfi NBI., valamint férfi Extraliga helybetöltő mérkőzését Budapesten az Ormai csarnokban. A 2025/2026-os Extraliga csapatbajnoki szezonra a férfiaknál előzetesen 9-9 csapat adta be a nevezését. A 2024-ben bajnoki címet ünneplő Soltvadkerti TE nem nyújtotta be nevezését, így az egy fennmaradó helyre helybetöltő mérkőzés került kiírásra. A férfiaknál a DVTK és a Pénzügyőr SE csaphatott össze a legmagasabb osztályba kerülésért.

A DVTK asztalitenisz csapatának tagjai: Kővári Balázs, Cseri Ádám, Katona Gergely, Krebs Levente, András Miklós szakosztályvezető

Forrás: DVTK

A DVTK két év után jutott vissza

A találkozót a piros-fehérek hozták, így felkerültek az Extraligába. A DVTK legutóbb a 2022/2023-as bajnokságban szerepelt az Extraligában, vagyis két szezon kihagyást követően tért oda vissza.

Extraliga helybetöltő mérkőzés: DVTK – Pénzügyőr SE I. 4:1 (Krebs Levente/Kővári Balázs – Hoffmann Tamás/Agócs Péter 1:3, Katona Gergely – Agócs Péter 3:0, Krebs Levente – Hoffmann Tamás 3:2, Cseri Ádám – Arany Borisz 3:0, Katona Gergely – Hoffmann Tamás 3:2.

A 2025/2026. évi férfi Extraliga csapatbajnokság mezőnye: Mosonmagyaróvári ASE-Hoffer I., Honvéd Szondi György SE I., Celldömölki VSE Vulkán Fürdő I., PTE PEAC Kalo-Méh I., Félegyházi ASI, Komlói Bányász, Szerva ASE I., Tatai Atlétikai Club I., Városi SE Dunakeszi, DVTK.