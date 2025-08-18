augusztus 18., hétfő

Pech

1 órája

Defekt után jött a bokor Csehországban

Balesetet szenvedett. Csomós Miklós nem ért célba.

Defekt után jött a bokor Csehországban

Fotó: PiriRC Rally

A két évvel ezelőtti futammal szemben ezúttal rosszul sikerült Csomós Miklós számára a Barum Rally. A nagy hagyományokkal rendelkező csehországi Európa-bajnoki futamon ugyanis a sárospataki versenyző nagy sebességgel defektet kapott, majd az R5-ös Skoda Fabia egy bokorban kötött ki. Az autó csúnyán összetört, de szerencsére Csomós Miklós és a navigátor Kertész Krisztián nem sérült meg az eset során. 

Csomós Miklós
Csomós Miklósék autója a baleset után Fotó: Fotó: https://www.ewrc-results.com

A futamot egyébként a hazai körülmények között versenyző Jan Kopecky, Jiri Hovorka kettős nyerte meg Skoda Fabia RS-el. A cseh egység bő tíz másodperces különbséggel előzte meg a második helyen zárt ír Joh Armstrong, Shane Byrne párost. Az abszolút értékelés harmadik helyén Andrea Mabellini, Virginia Lenzi (olasz) kettős zárt. A rali Európa-bajnokság szeptember első hétvégéjén a brit szigeteken folytatódik.

 

