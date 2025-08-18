Defekt után jött a bokor Csehországban

A két évvel ezelőtti futammal szemben ezúttal rosszul sikerült Csomós Miklós számára a Barum Rally. A nagy hagyományokkal rendelkező csehországi Európa-bajnoki futamon ugyanis a sárospataki versenyző nagy sebességgel defektet kapott, majd az R5-ös Skoda Fabia egy bokorban kötött ki. Az autó csúnyán összetört, de szerencsére Csomós Miklós és a navigátor Kertész Krisztián nem sérült meg az eset során.

Csomós Miklósék autója a baleset után

A futamot egyébként a hazai körülmények között versenyző Jan Kopecky, Jiri Hovorka kettős nyerte meg Skoda Fabia RS-el. A cseh egység bő tíz másodperces különbséggel előzte meg a második helyen zárt ír Joh Armstrong, Shane Byrne párost. Az abszolút értékelés harmadik helyén Andrea Mabellini, Virginia Lenzi (olasz) kettős zárt. A rali Európa-bajnokság szeptember első hétvégéjén a brit szigeteken folytatódik.