Rali

1 órája

Ismét a Barumon: visszatér a korábbi dobogós

Új csapattal vág neki a csehországi rali Eb-futamnak. Csomós Miklós ezúttal Kertész Krisztiánnal az oldalán indul a Barum Ralin.

Fotó: Csomós Mixi közösségi oldala

Fotó: Csomós Mixi közösségi oldala

Hatodik futamához érkezik a rali Európa bajnokság mezőnye. A párosok ezúttal a magyarok - versenyzők és nézők - által közkedvelt Barum Ralin találkoznak egymással. A csehországi futamot mindig nagy érdeklődés övezi, márcsak a közelsége, a hagyományok miatt is. A zlíni központtal rendelkező viadalt ugyanis már 54. alkalommal rendezik meg az előttünk álló hétvégén. A nevezési lista után pedig az is kiderült, hogy tovább bővül a magyar kontingens is. Csomós Miklós ugyanis visszatér a versenypályára, a munkáját a gyorsasági szakaszokon navigátorként Kertész Krisztián segíti majd.

Csomós Miklós
Csomós Miklós újra rajthoz áll Csehországban. Fotó: Pál István Bence

Csomós Miklós több hónapos kihagyás után visszatér

- Szinte az utolsó pillanatban jött a felkérés, de úgy gondoltuk mindenképp élnünk kell ezzel a lehetőséggel, ezzel is szeretnénk meghálálni kitartó támogatóink bizalmát - fogalmazott az indulással kapcsolatban Csomós Miklós. - Bő egy héttel ezelőtt még gondolni sem mertünk a Barumra, most pedig egy olyan nagy múltú és tapasztalt csapatnál találtuk magunkat, mint az Orsák Motorsport. Mentalitásukban, felkészültségükben óriási szintlépést jelentenek a csapatunk életében. Ki vannak éhezve a sikerre, értik mit miért tesznek és állítanak be vagy épp át. Mikor már azt hittük mindent láttunk, a teszt utolsó két körére új féktárcsa és betét került fel a versenyautóra, pedig mi még azzal is legalább két versenyt tudtunk volna teljesíteni, amik addig fent voltak. Nagyon bízunk a csapatban, elmondhatatlanul hálásak vagyunk érte, hogy velük versenyezhetünk.

Amikor a Barum Rallyt és Csomós Miklóst egy lapon említjük, akkor a szurkolók számára egyértelműen a 2023-es esztendő ugrik be. Két évvel ezelőtt a sárospataki ralis az abszolút értékelés második helyén zárt Bán Viktorral az oldalán. Azóta természetesen nagyon sok mindent történt, Mixiék pedig megtapasztalták a sportág árnyékos oldalát is. Most viszont több hónapos kihagyás után itt a lehetőség a visszatérésre. Ráadásul egy olyan helyszínen, ahol korábban pozitív élményekkel gazdagodtak.

- Meglehetősen régen  ültem aszfalton Skoda Fabia Rally2-es autóban, de mindössze tizenöt-húsz kilométer kellett ahhoz, hogy visszatérjenek az érzések és megjöjjön a tempó, amit utána végig tartani tudtunk - avatott be a teszt részleteibe Csomós Mixi. - Krisztiánnal is hamar megtaláltuk a közös hangot, ami természetesen nélkülözhetetlen egy sikeres verseny teljesítéséhez. Bízom benne, hogy a két évvel ezelőttihez hasonlóan ezúttal is pozitív élményekkel zárjuk majd a Barum Rallyt.

A futam során a mezőnyre összesen tizenhárom gyorsasági vár, amelynek össztávja meghaladja a kétszáz versenykilométert. A program pénteken a szuperspeciállal kezdődik, a mért szakaszokat pedig szombaton és vasárnap bonyolítják le. A legjobbakat és a célba érkezett párosokat Zlin belvárosában köszöntik majd vasárnap délután.

 

