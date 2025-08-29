Repültek a plüssök ebben a vármegyei stadionban

Szerdán rendezték meg a labdarúgó NB III aktuális fordulóját, az Észak-keleti csoport hatodik körében a Bacsó Beton-Cigánd SE a Termálfürdő FC Tiszaújváros csapatát fogadta, a találkozó 1-0-s hazai győzelemmel fejeződött be. A bodrogközi klub egy akciót is meghirdetett (nem először) erre az összecsapásra, amely a ,,Dobj egy plüsst! nevet viselte.

A Cigánd SE-nél nem először tartottak plüssdobálást Fotó: CISE

A kilátogató sportbarátokat arra bíztatták, hogy vigyenek el magukkal egy-egy plüssjátékot a stadionba, amelyet a mérkőzés félidejében a pályára dobhatnak. Ez meg is történt. Az összegyűlt plüssfigurákat a Bodrogköz Kincsei Bölcsődének ajánlották fel. Ezzel együtt arra is felhívták a figyelmet, hogy ,,... akinek esetleg van otthon bármiféle megunt, de még jó minőségű játéka, plüssállata, könyve, vagy esetleg kinőtt ruhája, és szeretne örömet okozni a cigándi bölcsis gyerekeknek ezzel, az csatlakozzon a jótékonysági akcióhoz!" Az átadást csütörtökön meg is tartották, elvitték a gyerekeknek az összegyűlt plüssöket, ebben a csapat részéről közreműködött Csáki Tamás klubigazgató, Nagy Dávid technikai vezető, valamint Králik Péter, Misák Sándor és Mrva Patrik játékosok.