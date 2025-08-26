1 órája
Nem hétvégén, hanem hétközben bajnokiznak, lesz egy vármegyei derbi is
Szerdán kell játszani. A Cigánd hazai pályán vármegyei riválist fogad.
Fotó: Putnok FC
Labdarúgás. Miután a múlt hét végén a labdarúgó Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat 2. fordulóját rendezték meg, nem voltak mérkőzések a honi labdarúgás harmadik vonalában. Ugyanígy történt az MK első körében is, ami azt jelenti, hogy az NB III csapatai hétközi forduló keretében ,,pótolnak" (ismét). A vármegyei klubok közül az Észak-keleti csoport szerdai, 5. fordulójában kettő hazai környezetben lép pályára, három pedig idegenben, egy párharcban, a Bacsó Beton-Cigánd SE – Termálfürdő FC Tiszaújváros meccsen két borsodi gárda csap össze.
A program:
NB III, Észak-Keleti csoport, 5. forduló (szerda)
17.30: Ózd-Sajóvölgye – Debreceni VSC tartalék
17.30: Tiszafüredi VSE – Tarpa SC
17.30: Sényő FC-ZMB Building – FC Hatvan
17.30: Debreceni EAC – Putnok FC
17.30: Gödöllői SK – DVTK tartalék F4R
17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE – Termálfürdő FC Tiszaújváros
17.30: Füzesabony SC – Kisvárda Master Good tartalék
17.30: Eger SE – Nyíregyháza Spartacus FC tartalék
