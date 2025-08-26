Nem hétvégén, hanem hétközben bajnokiznak, lesz egy vármegyei derbi is

Labdarúgás. Miután a múlt hét végén a labdarúgó Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat 2. fordulóját rendezték meg, nem voltak mérkőzések a honi labdarúgás harmadik vonalában. Ugyanígy történt az MK első körében is, ami azt jelenti, hogy az NB III csapatai hétközi forduló keretében ,,pótolnak" (ismét). A vármegyei klubok közül az Észak-keleti csoport szerdai, 5. fordulójában kettő hazai környezetben lép pályára, három pedig idegenben, egy párharcban, a Bacsó Beton-Cigánd SE – Termálfürdő FC Tiszaújváros meccsen két borsodi gárda csap össze.

A Cigánd SE (sárgában) a Tiszaújvárost látja vendégül Fotó: CISE

A program:

NB III, Észak-Keleti csoport, 5. forduló (szerda)

17.30: Ózd-Sajóvölgye – Debreceni VSC tartalék

17.30: Tiszafüredi VSE – Tarpa SC

17.30: Sényő FC-ZMB Building – FC Hatvan

17.30: Debreceni EAC – Putnok FC

17.30: Gödöllői SK – DVTK tartalék F4R

17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE – Termálfürdő FC Tiszaújváros

17.30: Füzesabony SC – Kisvárda Master Good tartalék

17.30: Eger SE – Nyíregyháza Spartacus FC tartalék