Forduló

1 órája

Nem hétvégén, hanem hétközben bajnokiznak, lesz egy vármegyei derbi is

Címkék#Cigánd#megyei foci#labdarúgás

Szerdán kell játszani. A Cigánd hazai pályán vármegyei riválist fogad.

Fotó: Putnok FC

Labdarúgás. Miután a múlt hét végén a labdarúgó Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat 2. fordulóját rendezték meg, nem voltak mérkőzések a honi labdarúgás harmadik vonalában. Ugyanígy történt az MK első körében is, ami azt jelenti, hogy az NB III csapatai hétközi forduló keretében ,,pótolnak" (ismét). A vármegyei klubok közül az Észak-keleti csoport szerdai, 5. fordulójában kettő hazai környezetben lép pályára, három pedig idegenben, egy párharcban, a Bacsó Beton-Cigánd SE – Termálfürdő FC Tiszaújváros meccsen két borsodi gárda csap össze. 

Cigánd
A Cigánd SE (sárgában) a Tiszaújvárost látja vendégül Fotó: CISE 

A program:
NB III, Észak-Keleti csoport, 5. forduló (szerda)
17.30: Ózd-Sajóvölgye – Debreceni VSC tartalék
17.30: Tiszafüredi VSE – Tarpa SC
17.30: Sényő FC-ZMB Building – FC Hatvan
17.30: Debreceni EAC – Putnok FC
17.30: Gödöllői SK – DVTK tartalék F4R
17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE – Termálfürdő FC Tiszaújváros
17.30: Füzesabony SC – Kisvárda Master Good tartalék
17.30: Eger SE – Nyíregyháza Spartacus FC tartalék

 

