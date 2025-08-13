Ő lett az éremhalmozó, de sajnálja, hogy „leírták”

Kajak-kenu. Szolnok volt a helyszíne pár nappal ezelőtt az idei felnőtt kajak-kenu országos bajnokságnak. Az esemény vármegyei szempontból ,,hangzatos" volt, ugyanis a Tiszaújvárosi KKSE kenusa, Bragato Giada lett az ob legeredményesebb versenyzője, aki öt arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet szerzett. Krucsai József edző tanítványa C-2 1000, 500, és 200 méteren nyert, mindannyiszor a párja Kisbán Zsófia, a Lágymányosi Spari Egyesület versenyzője volt. A borsodi lapátos ezen kívül C-1 500, és C-1 5000 méteren is a legjobbnak bizonyult. A második helyet 1000 méteren egyesben, míg a bronzot a 500 méteres mix csapatban gyűjtötte be, ahol három lágymányosi sportoló, Ludányi Tamás, Dárdai Zoárd, és Kisbán Zsófia volt a társa. Nem mellékesen 200 méteren, egyesben hatodikként haladt át a célvonalon, és volt egy versenyen kívüli megméretése is a törökbálinti, de az UTE-ban edző Budai Domonkossal mix párosban (a harmadik helyük hivatalosan nem lett feltüntetve, érmet, pontot sem kaptak érte).

Bragato Giada (balra) a 7 éremmel. Fotó: MKKSZ

Bragato Giada: Győrben, maratonon

– Az ob nem volt válogató verseny, csupán a pontokért küzdöttünk, Zsófival nem készültünk külön, csak megbeszéltük, hogy itt összetérdelünk – nyilatkozta Bragato Giada. – Azt is mondhatnám, hogy jó edzés volt az ob a közelgő győri maraton világbajnokság előtt, amelyen egyesben fogok indulni. Az elmúlt években főleg a síkvízi ötszáz pároson volt a hangsúly, arra voltam beállva, hogy a munkát, a taktikát erre a távra, erre a nagyjából két percre végeztem, terveztem. Ez nagyban eltér attól, mint amikor egy másfél órás versenyre, több, mint 14 kilométerre kell készülni, arra kell fókuszálni, pályát felépíteni, hogy közben utolérhetnek, hogy futni is kell, ez mentálisan nagy megterhelés.

Az már korábban kiderült, hogy Bragato Giada nem lesz ott a síkvízi világbajnokságon, amelynek a jövő héten (augusztus 20-24.) Olaszország, Milánó lesz a házigazdája.

– Idén egy válogató volt, még május elején, azon sajnos nem voltam dobogós, így aztán emiatt nem kerültem be a vb-keretbe. Igazából annyit tennék ehhez hozzá, hogy az elmúlt 13 évben bizonyítottam, hogy itt van a helyem, és jó versenyző vagyok, s hogy ezen időszak alatt egy versenyen nem szerepeltem ,,úgy", és leírnak... – jegyezte meg a TKKSE kenusa.

