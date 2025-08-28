Elhunyt a Diósgyőr játékosa, és már nem láthatja a meccset

Hétfőn este sorsolták ki a labdarúgó Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat 3. fordulójának párjait (csak érdekességképpen: az M4 Sport élő műsorában a Kurityánból indult későbbi 1-szeres válogatott, a Tatabányával az NB I-ben bajnoki ezüst-, és bronzérmet szerző Plotár Gyula működött közre). Az eseményen négy vármegyei klub volt érintett, közte az NB I-es DVTK is. A Diósgyőr az ezt megelőző két fordulóban, mint élvonalbeli klub, még nem volt érintett, tehát először várta a párosítást. Amint az kiderült, Vladimir Radenkovic vezetőedző csapata az NB III Dél-Keleti csoportjában szereplő Hódmezővásárhelyi FC vendége lesz vagy szeptember 13-án, vagy 14-én (a pontos időpont még nem derült ki). A borsodi klub már közölte honlapján, hogy története során a Diósgyőr (illetve elődjei) eddig hányszor csatázott az alföldi klubbal (illetve elődjével, a Metripond SE-vel), az NB II-ben, merthogy a kupában még sosem ,,randevúztak". A legutóbbi mérkőzés 1996. május 5-én zajlott le, akkor a Hódmezővásárhelyi Astra-VFC 3-2-re verte a DFC-t. Arra a ,,Diósgyőri könyv" nevű szurkolói közösségi oldal mutatott rá, hogy ezen meccsen a legjobb teljesítményt a HFC csatára, Bozó Péter nyújtotta, aki kétszer talált be Hanyecz kapujába, és még egy gólpasszt is kiosztott (a Diósgyőr részéről, amelyet ekkor Verebes József irányított, Nagy és Lakatos iratkozott fel gólszerzőnek, illetve az is tény, hogy Dancsot a 17. percben kiállították).

Bozó Péter a Diósgyőri FC mezőben. Fotó: ÉM-archívum

Bozót nem sokkal később leigazolta a DFC, és az 1996/1997-es NB II-es pontvadászatban 10 mérkőzésen 2 gólt ért el. Az 1973. október 4-én született támadó sajnálatos módon 2007. júliusában autóbalesetet szenvedett, és elhunyt. Minderről így számolt be a akkoriban a delmagyar.hu július 8-án: „Fának ütközött, majd felrobbant egy Fiat személygépkocsi vasárnap hajnali 4 órakor Mindszent határában. Az autóban hatan utaztak: négy helyi futballista, egy huszonéves lány, és még egy férfi, akiről lapzártánkig nem derült ki teljes bizonyossággal, hogy kicsoda. Az arra járók négy embert kimentették, de a sofőrt, Bozó Pétert nem tudták kiszedni az autóból a robbanás előtt, hiába próbált ebben segíteni a mellette ülő Gránicz Imre. Végül Imre is meghalt, hiába vitték kórházba. A kisváros megdöbbent a szerencsétlenség hírére. A baleset vasárnap hajnalban a Szegvárról Mindszentre vezető úton történt, a kisváros előtti kanyarban. A Fiat a kanyart elhagyva valami miatt áttért a menetirány szerinti bal oldalra, nekicsapódott egy út menti fának, és kigyulladt. Az arra járók megálltak, segítettek. A hátsó ülésen ülő Sebestyén Tamást, Kolarovszki Évát és Verók Ferencet kimentették a kocsiból, ám az autót vezető Bozó Péteren nem tudtak segíteni, és végül Gránicz Imre is hiába jutott ki a kocsiból...”