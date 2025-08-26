augusztus 26., kedd

Debütálás

2 órája

Hatodikán indítják majd a harminc mérkőzéses „harcot”

Újoncként mi más is lehetne a céljuk, mint a bennmaradás elérése. Történelmi, első évadára készül a Borsod SK női kézilabda csapata.

Fotó: Fotó: BSK

Kézilabda. A női harmadosztályú kézilabda-bajnokság, az NB II egyik feljutója a Borsod Sport Klub csapata volt az előző idényben: a Lovas Szilárd edző által irányított együttes az alapszakaszban, a D-csoportban az összes, mind a tizenkét alapszakasz meccsén győzött, így óriási önbizalommal kezdhette el a rájátszást, a második kört. Itt a C-csoportból érkezett Göd-Hatvan-Dunakeszi-Vác U21-es négyessel még megvívtak egy oda-vissza párharcot, amelynek végén a Borsod SK szerezte meg az első pozíciót, így kivívta a jogot a második vonalra, az NB I/B-re.

Borsod SK
A Borsod SK csapata tornát nyert Orosházán Fotó: Szakács Gabriella

Borsod SK: szemléletváltozás is

Nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy a BSK-nál már közvetlenül az ünneplés után elkezdték a jövő tervezését.
– Már jóval korábban... – jegyezte meg Lovas Szilárd. – A rájátszás előtt két irányban elkezdtünk gondolkodni: az egyik, hogy meg lesz a feljutás, így számolunk, tervezünk, a másik, hogy esetleg még sincs meg, s akkor ebben az esetben még egyértelműbben úgy futottunk volna neki a következő évadnak, hogy mindenképpen ki kell harcolnunk az NB I/B-s részvételt. De látszódott, hogy szerencsére az első verzió válik valóra, így tudtunk dolgozni afelé lépni, hogy egy jó keretet állítsunk össze a másodosztályra. Egyébként az előző idényben jobb minőségű játékosokkal dolgoztunk, mint előtte, történt szemléletváltozás is, ami észrevehető volt a pályán. A lányok eredménycentrikusak voltak, képesek voltak így dolgozni, meg akarták mutatni, hogy képesek elérni az NB I/B-t. És majd most ott versenyezni.

Lesznek nehézségek

Az elmúlt hetek tevékenységéről a vezetőedző az alábbiakat is megosztotta:
– Olyan lányokat kerestünk, akik dolgozni, fejlődni szeretnének – hangsúlyozta Lovas Szilárd, aki a harmadik évadát kezdi el rövidesen a BSK kispadján. – Van ugyan néhány rutinos kézilabdázónk, azonban a keret túlnyomó része a 20-as évei elején jár. Elkezdtünk valamit tavaly, szeretnénk a folyamatosságot megőrizni. Frissen feljutott klub vagyunk, számunkra mindegyik hét, mind a harminc mérkőzés nagy harc lesz, egyiken sem lehet majd üresjárat, hiszen jövő tavasszal négy csapat fog búcsúzni az osztálytól. Ezért is volt szükség a csapat összetételének megváltoztatására, hogy olyanok érkezzenek hozzánk, akik már játszottak magasabb ritmusban. Nyilván lesznek nehézségek, váratlan helyzetek, ezeket igyekeztünk a felkészülés során modellezni, majd tanulnunk kell, le kell majd szűrnünk a tapasztalatokat a különböző szituációkból az előrelépés érdekében.

Borsod SK
Összesen 8 felkészülési meccset vívtak meg Fotó: Szakács Gabriella

Kiadni a maximumot

A BSK felkerülése történelmi, ugyanis kazincbarcikai kézilabda klub még sosem szerepelt a magyar második vonalban.
– Ennek megfelelően akarunk játszani, közben legyen a BSK egy jó társaság, amely eléri a célját is, a bennmaradást – közölte Lovas Szilárd. – Ahogy mondani szokták, a magasabb osztály más szint, magasabb a ritmus, tehát gyorsabbnak kell lennünk, folyamatosabban kell játszanunk, ezt gyakoroltuk a felkészülés során. A csapat bebizonyította, hogy tudja ezt a kézilabdát, van benne a potenciál, együtt gondolkodással képes korrigálni a hibákat. Július 14-én kezdtük el a nyári munkát, 20 emberrel, a csapat jól dolgozott, hogy a lányok szeretnénk magukból kiadni a maximumot, mindenki mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megtartsuk a második vonalbeli tagságot. A felkerülés a klub számára összességében is új helyzetet teremtett, az is egy kihívás a sok közül, hogy nyolc új játékos érkezett különböző helyekről. Köszönjük a klub vezetésének, hogy próbál megfelelni minden téren. Próbáljuk az eredményeinkkel majd tovább vinni azt a bizonyos pozitív képet, öregbíteni a BSK, valamint a vármegyei kézilabda hírnevét.
A szakember hozzáfűzte azt is, hogy nyolc felkészülési meccset vívtak meg a nyáron (többek között Orosházán kupát nyertek), és a szeptember 6-i, PTE-PEAC elleni, idegenbeli szezonnyitó előtt már nincs felkészülési mérkőzés a programban.
– Voltak hullámzó teljesítmények, problémák, amikre ezen találkozók felhívták a figyelmet, de sokkal jobb, hogy ezek most kerültek elő. Egy újoncnál mindig vannak ilyenek, a kérdés az, hogyan reagál mindezekre az adott társaság egyéni-, valamint csapat szinten – jelezte a tréner.
A BSK-tól különben hárman távoztak, közte Puhalák Szidónia: a korábbi háromszoros BL-győztes, háromszoros magyar bajnok és kétszeres Magyar Kupa-győztes, korábbi ötszörös válogatott játékos – akinek a párja Miskolcon dolgozott, így került a borsodi klubhoz – a Békéscsabai Előre NKSE csapatában folytatja pályafutását. A Borsod SK mérkőzéseinek helyszíne a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpont lesz, a bajnokság mellett a kupában is pályára lépnek majd, szeptemberben, a 2. fordulóban a szerdán sorra kerülő Füzesabonyi SC – Eszterházy SC Eger első fordulós csata továbbjutójával fognak megküzdeni.

 

A tények: a BSK keretéről

Maradtak: Vitmann Zsaklin, Szemere Gabriella, Babos Dorina, Lakatos Virginia, Tóth Abigél, Papp Zoé, Ofra Zsófia, Veres Ivett, Oláh Lili, Kotroczó Gabriella, Kozma Krisztina, Hajnal Nikol, Sápi Boglárka.

Érkeztek: Reszegi Eszter (Orosháza), Szabó Flóra (Hatvan), Bagi Virág (Hajdúnánás), Osvai Fanni (Szentistván SE, Budapest), Nyakó Rozália (Hajdúnánás), Árvai Laura (Németország), Szentkeressy Renáta (Eger), Mészáros Réka (Dunaszerdahely, Szlovákia).

Távoztak: Puhalák Szidónia (Békécsaba), Koós Réka (Békéscsaba), Geleta Panna (egyetemi elfoglaltság, MTK U20).


A bajnokság csapatai
Ez a 16 együttes alkotja a női NB I/B mezőnyét a 2025/2026-os évadban:

  1. TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE
  2. Borsod Sport Klub
  3. Debreceni VSC Schaeffler U20
  4. ENUSE
  5. Eszterházy SC
  6. Érd
  7. Ferencvárosi TC U20
  8. Győri ETO KC U20
  9. Hajdúnánás
  10. Komárom VSE
  11. MTK Budapest
  12. Gárdony-Pázmánd NKK
  13. PTE PEAC- SIPO
  14. Tempo KSE
  15. PC Trade Szegedi NKE
  16. Szigetszentmiklós NKSE

 

 

