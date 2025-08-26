Hatodikán indítják majd a harminc mérkőzéses „harcot”

Kézilabda. A női harmadosztályú kézilabda-bajnokság, az NB II egyik feljutója a Borsod Sport Klub csapata volt az előző idényben: a Lovas Szilárd edző által irányított együttes az alapszakaszban, a D-csoportban az összes, mind a tizenkét alapszakasz meccsén győzött, így óriási önbizalommal kezdhette el a rájátszást, a második kört. Itt a C-csoportból érkezett Göd-Hatvan-Dunakeszi-Vác U21-es négyessel még megvívtak egy oda-vissza párharcot, amelynek végén a Borsod SK szerezte meg az első pozíciót, így kivívta a jogot a második vonalra, az NB I/B-re.

A Borsod SK csapata tornát nyert Orosházán Fotó: Szakács Gabriella

Borsod SK: szemléletváltozás is

Nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy a BSK-nál már közvetlenül az ünneplés után elkezdték a jövő tervezését.

– Már jóval korábban... – jegyezte meg Lovas Szilárd. – A rájátszás előtt két irányban elkezdtünk gondolkodni: az egyik, hogy meg lesz a feljutás, így számolunk, tervezünk, a másik, hogy esetleg még sincs meg, s akkor ebben az esetben még egyértelműbben úgy futottunk volna neki a következő évadnak, hogy mindenképpen ki kell harcolnunk az NB I/B-s részvételt. De látszódott, hogy szerencsére az első verzió válik valóra, így tudtunk dolgozni afelé lépni, hogy egy jó keretet állítsunk össze a másodosztályra. Egyébként az előző idényben jobb minőségű játékosokkal dolgoztunk, mint előtte, történt szemléletváltozás is, ami észrevehető volt a pályán. A lányok eredménycentrikusak voltak, képesek voltak így dolgozni, meg akarták mutatni, hogy képesek elérni az NB I/B-t. És majd most ott versenyezni.

Lesznek nehézségek

Az elmúlt hetek tevékenységéről a vezetőedző az alábbiakat is megosztotta:

– Olyan lányokat kerestünk, akik dolgozni, fejlődni szeretnének – hangsúlyozta Lovas Szilárd, aki a harmadik évadát kezdi el rövidesen a BSK kispadján. – Van ugyan néhány rutinos kézilabdázónk, azonban a keret túlnyomó része a 20-as évei elején jár. Elkezdtünk valamit tavaly, szeretnénk a folyamatosságot megőrizni. Frissen feljutott klub vagyunk, számunkra mindegyik hét, mind a harminc mérkőzés nagy harc lesz, egyiken sem lehet majd üresjárat, hiszen jövő tavasszal négy csapat fog búcsúzni az osztálytól. Ezért is volt szükség a csapat összetételének megváltoztatására, hogy olyanok érkezzenek hozzánk, akik már játszottak magasabb ritmusban. Nyilván lesznek nehézségek, váratlan helyzetek, ezeket igyekeztünk a felkészülés során modellezni, majd tanulnunk kell, le kell majd szűrnünk a tapasztalatokat a különböző szituációkból az előrelépés érdekében.