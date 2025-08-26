2 órája
Hatodikán indítják majd a harminc mérkőzéses „harcot”
Újoncként mi más is lehetne a céljuk, mint a bennmaradás elérése. Történelmi, első évadára készül a Borsod SK női kézilabda csapata.
Fotó: Fotó: BSK
Kézilabda. A női harmadosztályú kézilabda-bajnokság, az NB II egyik feljutója a Borsod Sport Klub csapata volt az előző idényben: a Lovas Szilárd edző által irányított együttes az alapszakaszban, a D-csoportban az összes, mind a tizenkét alapszakasz meccsén győzött, így óriási önbizalommal kezdhette el a rájátszást, a második kört. Itt a C-csoportból érkezett Göd-Hatvan-Dunakeszi-Vác U21-es négyessel még megvívtak egy oda-vissza párharcot, amelynek végén a Borsod SK szerezte meg az első pozíciót, így kivívta a jogot a második vonalra, az NB I/B-re.
Borsod SK: szemléletváltozás is
Nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy a BSK-nál már közvetlenül az ünneplés után elkezdték a jövő tervezését.
– Már jóval korábban... – jegyezte meg Lovas Szilárd. – A rájátszás előtt két irányban elkezdtünk gondolkodni: az egyik, hogy meg lesz a feljutás, így számolunk, tervezünk, a másik, hogy esetleg még sincs meg, s akkor ebben az esetben még egyértelműbben úgy futottunk volna neki a következő évadnak, hogy mindenképpen ki kell harcolnunk az NB I/B-s részvételt. De látszódott, hogy szerencsére az első verzió válik valóra, így tudtunk dolgozni afelé lépni, hogy egy jó keretet állítsunk össze a másodosztályra. Egyébként az előző idényben jobb minőségű játékosokkal dolgoztunk, mint előtte, történt szemléletváltozás is, ami észrevehető volt a pályán. A lányok eredménycentrikusak voltak, képesek voltak így dolgozni, meg akarták mutatni, hogy képesek elérni az NB I/B-t. És majd most ott versenyezni.
Lesznek nehézségek
Az elmúlt hetek tevékenységéről a vezetőedző az alábbiakat is megosztotta:
– Olyan lányokat kerestünk, akik dolgozni, fejlődni szeretnének – hangsúlyozta Lovas Szilárd, aki a harmadik évadát kezdi el rövidesen a BSK kispadján. – Van ugyan néhány rutinos kézilabdázónk, azonban a keret túlnyomó része a 20-as évei elején jár. Elkezdtünk valamit tavaly, szeretnénk a folyamatosságot megőrizni. Frissen feljutott klub vagyunk, számunkra mindegyik hét, mind a harminc mérkőzés nagy harc lesz, egyiken sem lehet majd üresjárat, hiszen jövő tavasszal négy csapat fog búcsúzni az osztálytól. Ezért is volt szükség a csapat összetételének megváltoztatására, hogy olyanok érkezzenek hozzánk, akik már játszottak magasabb ritmusban. Nyilván lesznek nehézségek, váratlan helyzetek, ezeket igyekeztünk a felkészülés során modellezni, majd tanulnunk kell, le kell majd szűrnünk a tapasztalatokat a különböző szituációkból az előrelépés érdekében.
Kiadni a maximumot
A BSK felkerülése történelmi, ugyanis kazincbarcikai kézilabda klub még sosem szerepelt a magyar második vonalban.
– Ennek megfelelően akarunk játszani, közben legyen a BSK egy jó társaság, amely eléri a célját is, a bennmaradást – közölte Lovas Szilárd. – Ahogy mondani szokták, a magasabb osztály más szint, magasabb a ritmus, tehát gyorsabbnak kell lennünk, folyamatosabban kell játszanunk, ezt gyakoroltuk a felkészülés során. A csapat bebizonyította, hogy tudja ezt a kézilabdát, van benne a potenciál, együtt gondolkodással képes korrigálni a hibákat. Július 14-én kezdtük el a nyári munkát, 20 emberrel, a csapat jól dolgozott, hogy a lányok szeretnénk magukból kiadni a maximumot, mindenki mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megtartsuk a második vonalbeli tagságot. A felkerülés a klub számára összességében is új helyzetet teremtett, az is egy kihívás a sok közül, hogy nyolc új játékos érkezett különböző helyekről. Köszönjük a klub vezetésének, hogy próbál megfelelni minden téren. Próbáljuk az eredményeinkkel majd tovább vinni azt a bizonyos pozitív képet, öregbíteni a BSK, valamint a vármegyei kézilabda hírnevét.
A szakember hozzáfűzte azt is, hogy nyolc felkészülési meccset vívtak meg a nyáron (többek között Orosházán kupát nyertek), és a szeptember 6-i, PTE-PEAC elleni, idegenbeli szezonnyitó előtt már nincs felkészülési mérkőzés a programban.
– Voltak hullámzó teljesítmények, problémák, amikre ezen találkozók felhívták a figyelmet, de sokkal jobb, hogy ezek most kerültek elő. Egy újoncnál mindig vannak ilyenek, a kérdés az, hogyan reagál mindezekre az adott társaság egyéni-, valamint csapat szinten – jelezte a tréner.
A BSK-tól különben hárman távoztak, közte Puhalák Szidónia: a korábbi háromszoros BL-győztes, háromszoros magyar bajnok és kétszeres Magyar Kupa-győztes, korábbi ötszörös válogatott játékos – akinek a párja Miskolcon dolgozott, így került a borsodi klubhoz – a Békéscsabai Előre NKSE csapatában folytatja pályafutását. A Borsod SK mérkőzéseinek helyszíne a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpont lesz, a bajnokság mellett a kupában is pályára lépnek majd, szeptemberben, a 2. fordulóban a szerdán sorra kerülő Füzesabonyi SC – Eszterházy SC Eger első fordulós csata továbbjutójával fognak megküzdeni.
A tények: a BSK keretéről
Maradtak: Vitmann Zsaklin, Szemere Gabriella, Babos Dorina, Lakatos Virginia, Tóth Abigél, Papp Zoé, Ofra Zsófia, Veres Ivett, Oláh Lili, Kotroczó Gabriella, Kozma Krisztina, Hajnal Nikol, Sápi Boglárka.
Érkeztek: Reszegi Eszter (Orosháza), Szabó Flóra (Hatvan), Bagi Virág (Hajdúnánás), Osvai Fanni (Szentistván SE, Budapest), Nyakó Rozália (Hajdúnánás), Árvai Laura (Németország), Szentkeressy Renáta (Eger), Mészáros Réka (Dunaszerdahely, Szlovákia).
Távoztak: Puhalák Szidónia (Békécsaba), Koós Réka (Békéscsaba), Geleta Panna (egyetemi elfoglaltság, MTK U20).
A bajnokság csapatai
Ez a 16 együttes alkotja a női NB I/B mezőnyét a 2025/2026-os évadban:
- TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE
- Borsod Sport Klub
- Debreceni VSC Schaeffler U20
- ENUSE
- Eszterházy SC
- Érd
- Ferencvárosi TC U20
- Győri ETO KC U20
- Hajdúnánás
- Komárom VSE
- MTK Budapest
- Gárdony-Pázmánd NKK
- PTE PEAC- SIPO
- Tempo KSE
- PC Trade Szegedi NKE
- Szigetszentmiklós NKSE