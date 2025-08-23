Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei II. osztály Észak csoport 1. fordulójában öt meccsen tíz csapat lépett pályára. Egy meccs elmaradt, ott a vendégcsapat lemondta a találkozót, míg a Hódoscsépány később lép majd pályára a Magyar Kupa kötelezettsége miatt. A legnagyobb sikert a Bőcs aratta, 6 góllal nyertek. Az eredmények:

A Bőcs (sárga-feketében) nem adott esélyt ellenfelének Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Lak – Szendrő 2–2 (1–0)

Lak, 150 néző. V.: Fülöp N. (Fülöp G., Tamás J.)

Lak: Komjáti – Ganyi M., Siroki (Bancsók), Mogyoró, Ganyi Á. (Lakatos), Horváth R., Kiss E., Ganyi P., Szendrei, Beri E. (Dániel I.), Ádám A. Edző: Ganyi Gábor. Szendrő: Majoros – Ádám J. (Pusi), Kalocsai, Ádám A., Beri L. (Korotki), Ádám J., Beri Zs., Horváth M., Szabó M. (Jancsurák), Ádám M., Beri A. Elnök: Bári Ernő. G.: Ádám A., Ganyi, ill. Ádám M., Ádám A. (11-esből). Jók: senki, ill. az egész csapat.

Ganyi Gábor: – Igazságos döntetlen egy harcos csapat ellen. További sok sikert Szendrőnek.

Bári Ernő: – Harcos játék. Reménykedünk a szebb jövőben. Jó úton vagyunk.

Zubogy – Onga 1–3 (0–3)

Zubogy, 150 néző. V.: Galambosi (Kovács A., Váradi).

Zubogy: Majoros – Bányai (Szabó B.), Skover (Doszpoly), Mida, Kovács G., Szabó Zs. (Juhász B.), Juhász T. (Horváth K.), Benke (Jobbik), Deli, Köteles (Fülöp P.), Szendrei. Elnök: Fehér Tibor. Onga: Stumpf D. – Szabó Z. (Ruszó), Száva R. (Galamb), Hegedüs (Kulcsár), Kleine, Tóth B., Tóth M., Száva L. (Dancs), Juhász (Kolozsvári), Fángli (Nagy D.), Soltész. Edző: Tóth Richárd. G.: Szabó Zs., ill. Juhász (2), Hegedüs. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Fehér Tibor: – Jó lendülettel kezdtük a mérkőzést. Aztán 15 perc blokk, ami meghozta az "eredményét". A második félidőben feljavult a játékunk, de ez már csak a szépítéshez volt elég. Gratulálok a vendégeknek.

Tóth Richárd: – Ez a pálya továbbra sem fekszik annak, amit mi próbálunk játszani. Egy viszonylag sima első félidő után a másodikban a piszkos munkát kellett elvégezni, de ezt is megcsináltuk. További sok sikert a keményen játszó hazai csapatank. Gratulálok saját együttesemnek a győzelemhez.