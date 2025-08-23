2 órája
,,Egy viszonylag sima első félidő után a másodikban a piszkos munkát kellett elvégezni, de ezt is megcsináltuk"
Nagyüzem ,,északon". A Bőcs KSC 8 gólt gurított.
Fotó: Mogyorósi Pipó Zsolt
Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei II. osztály Észak csoport 1. fordulójában öt meccsen tíz csapat lépett pályára. Egy meccs elmaradt, ott a vendégcsapat lemondta a találkozót, míg a Hódoscsépány később lép majd pályára a Magyar Kupa kötelezettsége miatt. A legnagyobb sikert a Bőcs aratta, 6 góllal nyertek. Az eredmények:
Lak – Szendrő 2–2 (1–0)
Lak, 150 néző. V.: Fülöp N. (Fülöp G., Tamás J.)
Lak: Komjáti – Ganyi M., Siroki (Bancsók), Mogyoró, Ganyi Á. (Lakatos), Horváth R., Kiss E., Ganyi P., Szendrei, Beri E. (Dániel I.), Ádám A. Edző: Ganyi Gábor. Szendrő: Majoros – Ádám J. (Pusi), Kalocsai, Ádám A., Beri L. (Korotki), Ádám J., Beri Zs., Horváth M., Szabó M. (Jancsurák), Ádám M., Beri A. Elnök: Bári Ernő. G.: Ádám A., Ganyi, ill. Ádám M., Ádám A. (11-esből). Jók: senki, ill. az egész csapat.
Ganyi Gábor: – Igazságos döntetlen egy harcos csapat ellen. További sok sikert Szendrőnek.
Bári Ernő: – Harcos játék. Reménykedünk a szebb jövőben. Jó úton vagyunk.
Zubogy – Onga 1–3 (0–3)
Zubogy, 150 néző. V.: Galambosi (Kovács A., Váradi).
Zubogy: Majoros – Bányai (Szabó B.), Skover (Doszpoly), Mida, Kovács G., Szabó Zs. (Juhász B.), Juhász T. (Horváth K.), Benke (Jobbik), Deli, Köteles (Fülöp P.), Szendrei. Elnök: Fehér Tibor. Onga: Stumpf D. – Szabó Z. (Ruszó), Száva R. (Galamb), Hegedüs (Kulcsár), Kleine, Tóth B., Tóth M., Száva L. (Dancs), Juhász (Kolozsvári), Fángli (Nagy D.), Soltész. Edző: Tóth Richárd. G.: Szabó Zs., ill. Juhász (2), Hegedüs. Jók: senki, ill. az egész csapat.
Fehér Tibor: – Jó lendülettel kezdtük a mérkőzést. Aztán 15 perc blokk, ami meghozta az "eredményét". A második félidőben feljavult a játékunk, de ez már csak a szépítéshez volt elég. Gratulálok a vendégeknek.
Tóth Richárd: – Ez a pálya továbbra sem fekszik annak, amit mi próbálunk játszani. Egy viszonylag sima első félidő után a másodikban a piszkos munkát kellett elvégezni, de ezt is megcsináltuk. További sok sikert a keményen játszó hazai csapatank. Gratulálok saját együttesemnek a győzelemhez.
Szikszó – RSE II. Encs 2–0 (1–0)
Szikszó, 80 néző. V.: Belicza (Hudák, Molnár M.).
Szikszó: Kristóf – Ruszó, Nánási, Rontó, Horváth K., Balogh L. (Varga Zs.), Bodnár Cs., Lipták, Marincsák, Keresztesi (Kupai), Varga L. (Horváth L.). Edző: Korály Gábor. RSE II. Encs: Török (Kádas) – Tóth B., Rontó, Kucsma, Szabó B., Lakatos, Hédervári (Molnár), Jaczenkó, Szőcs, Koc (Klima), Balogh D. Edző: Havas János. G.: Bodnár Cs, Lipták. Jók: az egész csapat, ill. senki.
Korály Gábor: – Meg vagyok elégedve a csapat játékával, igaz van még hova fejlődni, de az új csapat építése jó úton van. A mai napon is tudtunk egymásért harcolni. A továbbiakban sok sikert RSE II. Encs csapatának.
Havas János: – Egyelőre keressük a játékunkat. Megérdemelt hazai siker.
Hernádnémeti – Sajóvámos 1–3 (0–3)
Hernádnémeti, 100 néző. V.: Farkas M. (Ivancsó, Juhász E.).
Hernádnémeti: Magyar – Csóka, Gyurgyánszki, Orosz, Koppány, Dobos, Görcsös (Hajdú), Lipták, Kertész, Balog, Török (Nagy L.). Edző: Bárdos Károly. Sajóvámos: Molnár M. – Balogh B. (Regecz), Bártfai, Tóth I., Kriston, Gnándt (Pecso), Radácsi, Váradi, Márton M., Glonci (Horváth D.), Balogh T. (Tamás P.). Edző: Simon Imre. G.: Kertész G. (11-esből), ill. Balogh T. (2), Márton M. Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.
Bárdos Károly: – A vereség ellenére büszke vagyok a megjelent játékosok teljesítményére.
Simon Imre: – A helyzetek alapján megérdemelt győzelem. Gratulálunk Tamás Péter és Balogh Bálint 16 éves játékosaink első felnőtt bajnoki mérkőzéséhez. További sok sikert nekik.
Bőcs – Rudabánya 8–2 (4–0)
Bőcs, 60 néző. V.: Füleki (Ablonczy, Szekeres N.).
Bőcs: Horváth A. – Nyircsák A. (Lukács B.), Nyircsák M., Balázs L. (Szegedi), Irhás, Hajdú (Tóth T.), Szabó I., Hankó M., Lakatos E., Kerekes, Szabó D. Edző: Zsiga Gyula. Rudabánya: Kálló M. – Kovács I., Dányi E. (Dániel N.), Kálló L., Kiss G., Beri R., Beri V., Dániel M., Dániel Sz., Beri J., Stefán. Elnök: Vincze Sándor. G.: Hankó M. (2), Szabó D. (2 – egyiket 11-esből), Irhás, Szabó I., Szegedi (11-esből), Lukács B., ill. Kiss G. (2 – egyet 11-esből). Jók: az egész csapat, ill. senki.
Zsiga Gyula: – Kezdésnek nem volt rossz.
Vincze Sándor: – A szezon első mérkőzésén több fiatal játékossal az eredmény ellenére helytálltunk. A továbbiakban sok sikert a Bőcs csapatának.
Bőcs KSC vs. Rudabányai BLC 2025.08.23.Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A Hódoscsépány – Nagybarca mérkőzést a csépányi csapat Magyar Kupa mérkőzése miatt november 22-re halasztották. A Boldva – Sajószentpéter találkozó elmaradt, mert a vendégek lemondták a meccset.
