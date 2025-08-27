36 perce
Videón a borsodi gól, ami maga a tökéletesség – akik ezt élőben láthatták, lesz miről mesélniük
Nagyarányú győzelem Soroksáron. Bertus Lajos gyönyörű gólt szerzett a találkozón.
Az NB II 5. fordulójában a Mezőkövesd Zsóry FC Soroksárra látogatott, ahol 5–1-es győzelmet aratott Csertői Aurél együttese. A találkozó nem csupán a fölényes eredmény miatt marad emlékezetes: a vendégek középpályása, Bertus Lajos két gólt is szerzett, ráadásul a második találata igazi kuriózum volt. A 16-oson kívülről fordult kapura, majd egy rendkívül rafinált mozdulattal emelte át a kint álló hazai kapust, a labda pedig gyönyörű ívben hullott a hálóba. Ez a gól minden kétséget kizáróan a világ bármelyik pályáján megállná a helyét.
Bertus Lajos fifikás gólja 4:54-től látható:
