Volt válogatott érkezett a vármegyébe

Berecz Zsombor személyében egy komoly tapasztalattal rendelkező, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéhez ezer szállal kötődő, korábbi válogatott középpályás csatlakozott a Kolorcity Kazincbarcika SC keretéhez – jelentette be hétfőn késő este az észak-borsodi klub. Berecz Zsombor Miskolcon született, Nyékládházán nőtt fel, itt ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival, majd az MVSC és a DVTK utánpótlásában folytatta. Hetedik osztályos volt, amikor 2009-ben leigazolta a Vasas Kubala Akadémia. Zsombor 19 évesen, 2015. június 18-án egy Diósgyőr – Vasas mérkőzésen mutatkozott be az NB I-ben. Azóta 173 élvonalbeli találkozón 22 gólt szerzett. 1-szeres válogatott, 2016. november 15-én a Svédország elleni barátságos mérkőzésen lépett pályára.

Berecz Zsombor és Simon Miklós klubigazgató Fotó: KBSC

– Már meglévő, alakuló, formálódó csapatunkba olyan régiós kötődéssel rendelkező, tapasztalt játékost kerestünk, aki teljesítményével hozzá tud járulni a csapat sikerességéhez nyilatkozta Simon Miklós, a Kolorcity KBSC klubigazgatója. – Kiscsapat révén nagyon nehéz egy-egy kiemelkedő önéletrajzzal rendelkező magyar játékos megszerzése, főleg a mostani magyar ajánlás idején. Örülök és nagy dolognak tartom, hogy a tervünknek abszolút megfelelő játékost találtunk Zsombi személyében, aki a válogatott és a tapasztalt játékosok számát is növeli Barcikán.

Berecz Zsombor: voltak más ajánlatok is

Az újonnan igazolt játékos hozzátette:

– Nagyon szimpatikus volt, ahogy a klub építkezik, szeretnék ennek a részese lenni és szeretnék meglepetést szerezni mindenkinek azzal, hogy a Barcikával bent maradunk. Voltak más ajánlataim is, de nagy szerepe volt a vezetőedzőnek, Kuttor Attilának is abban, hogy idejöttem, hiszen korábban már két klubnál is dolgoztunk együtt. Aki egyszer borsodi volt, az mindig borsodi marad, ez nálam sincs másképp, nagyon örülök, hogy újra Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében futballozhatok.

Névjegy