Vármegyei I. osztály 3. forduló. A BSK Alsózsolca a Parasznya SE-t látta vendégül.
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Szombaton hat találkozót rendeztek meg a labdarúgó vármegyei I. osztály 3. fordulójában. A BSK Alsózsolca fölényes győzelmet aratott hazai pályán.
Alsózsolca otthon tartotta a három pontot
Mezőkeresztes VSE – Tállya RSE 1–1 (0–0)
Mezőkeresztes, 150 néző. V.: Németh (Kiss B., Dinyési).
Mezőkeresztes: Kertész V. – Kundrák (Nagy Á., 54.), Fekete, Bussy (Dorogi, 77.), Dávid F., Illés R., Tóth D., Ludvig, Rozgonyi (Takács, 57.), Varga (Burka, 67.), Bóta. Edző: Kertész Péter.
Tállya: Tarr – Nyitrai, Horváth B. (Molnár, 70.), Török, Holló, Fazekas (Budai, 51.), Zsiga, Ujvári, Varga A., Tőkés (Kontra, 77.), Varga M. Edző: Martis Ferenc.
G.: Varga (60.) ill. Nyitrai (48.).
Jók: Illés, Bóta ill. Török, Nyitrai, Holló, Zsiga.
Kertész Péter: – Még többet kell tenni a három pontért. Mielőbbi felépülést Kundi!
Martis Ferenc: – Kiegyenlített mérkőzésen igazságos döntetlen született.
Izsófalva SE – Szirmabesenyő 1–1 (0–1)
Izsófalva, 150 néző. V.: Tóth I.T. (Lajkó, Tóth P.).
Izsófalva: Rézműves E. (Vermes, 46.) – Rézműves J., Járdánházy, Fehér (Szegedi, 59.), Lázi L., Musa (Lehel, 78.), Csorba, Sebők, Lakatos R., Filkóházi (Sipos, 55.), Dányi (Márián, 86.) Edző: Barnóczky Attila.
Szirmabesenyő: Asztalos – Nagy, Tamás B., Leskó, Péter I., Mészáros B. (Orosz, 79.), Rem, Figeczki, Bodó (Simon, 85.), Bortnyák, Sóskuti. Edző: György Gábor.
G.: Csorba (60.) ill. Péter I. (38.).
Jók: Sipos, Rézműves E. Rézműves J. ill az egész csapat.
Barnóczky Attila: – Megmondom őszintén fociztam én is pár helyen, de a mostani csapatok nem tudom mit képzelnek magukról. Örülnek, hogy túlélték? Mit? Kössem be a cipőjüket? Kemény játék, mi ebből élünk. Ez a viselkedés és nyilatkozat dedó szint. A mérkőzésre visszatérve szerintem nem igazságos a döntetlen, a második félidőben sokkal több helyzetünk volt.
György Gábor: – Igazságos döntetlen, örülünk, hogy túléltük.
Sátoraljaújhelyi TKSE – Emődi ÁIDSE 0–5 (0–2)
Sátoraljaújhely, 150 néző. V.: Varga (Veres, Mester).
G.: Eperjesi G. (2), Varga B., Nagy P., Turcsik.
Jók: Balogh B., Millik L. ill. Lőrincz, Czető, Turcsik, Varga B.
Nagy Zsolt Csaba: – Egy bajnokaspiráns csapat ellen sikerült megmutatnunk, hogy nem szabad minket leírni. Az eredmény nem a játék tartalmát tükrözte, hisz mindkét csapat nagyon jól dolgozott. Itt látni azt, hogy bőven van még mit tanulnunk a helyzetkihasználás terén. Gratulálok az ellenfélnek, nekünk is kell még egy szintet ugranunk, hogy partiban lehessünk.
Vámosi Csaba: – Az első félidő rendben volt. A második félidőben rúgtunk több gólt, játékban nagyon visszaestünk, amit bosszús vagyok. Fogunk ennél is sokkal jobban játszani! Mindig is több kell, legközelebb jövő héten!
Tbábolna-Termáfürdő Mezőcsát – Edelény-Borsodszer 0–1 (0–0)
Mezőcsát, 200 néző. V.: Nagy (Géresi, Granoviter).
Mezőcsát: Farkas – Juhász V., Erdélyi, Kalocsai, Sipos J., Bak (Molnár A., 67.), Lovász L., Lovász B. (Pocsai, 85.), Új-Nagy, Fülöp, Sipos Z. (Lénárt, 46.). Edző: Szombati Krisztián.
Edelény: Galambvári – Juhász B., Mészáros R. (Marczis, 80.), Szurdok, Fábián (Krajnyák, 60.), Berta, Hegedűs, Mészáros Z., Sipos P., Papp (Varga, 46.), Kakuk. Edző: Sándor Zsolt.
G.: Mészáros Z. (83.).
Jók: Sipos J., Bak ill. Hegedűs, Kakuk, Papp
Szombati Krisztián: – Tipikus egygólos mérkőzésen, a vendégcsapatnak sikerült gólt szereznie és ezzel megnyerni a mérkőzést.
Sándor Zsolt: – Felejthető mérkőzésen, jól jöttünk ki a nehezebb, problémásabb szituációkból és sikerült megrúgnunk a győztes gólt, amihez gratulálok a fiuknak.
BSK Alsózsolca – Parasznya SE 5–0 (3–0)
Alsózsolca, 200 néző. V.: Tiszóczki (Nagy G., Horváth Á.).
Alsózsolca: Lövey – Hallgató, Jecs (Makónyi, 81.), Üveges, Urbán, Bóna, Herczeg (Nagy Z., 78.), Polényi T. (Dunai, 49.), Cservenyák, Lippai Á., Titkó G. (Horváth, 86.). Edző: Varacskai István.
Parasznya: Vida – Bári (Kovács, 35.), Aggod (Tóth L., 82.), Sramkó, Lekli (Ortó, 82.), Keményffy, Kovács, Roha, Tóth K., Orosz (Visohuzov, 73.), Major. Edző: Konczvald István.
Kiállítva: Tóth K. (67.).
G.: Lippai Á. (5., 15. – 11-esből), Titkó G. (25., 85.), Bóna (69.).
Jók: az egész csapat ill. senki.
Varacskai István: – Ég és föld volt a mai mérkőzés a múlt hetihez képest. Sérültjeink, hiányzóink jó játékkal tértek vissza. További sok sikert a vendégeknek!
Konczvald István: – Az első harminc percben ismét tele volt a játékunk egyéni hibákkal, amiből már nem tudtunk visszajönni és megint csak a gratuláció maradt.
BSK Alsózsolca vs. Parasznya 2025.08.23.Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
BTE Felsőzsolca – Bánhorváti-Sajóvölgye 3–1 (0–0)
Felsőzsolca, 100 néző. V.: Nagy F. (Éliás, Bense).
Felsőzsolca: Orosz – Vinga, Molnár R. (Király, 74.), Kiss, Veréb, Agárdy (Nagy M., 83.), Harsányi, Varga L., Lakatos (Lippai G., 46.), Molnár D., Glódi (Csordás-Gurbán, 63.). Edző: Gulyás Dénes.
Bánhorváti: Elek – Lévai, Kazvinszki (Pipoly, 53.), Sziklai, Soltész (Lovas, 46.), Gáti, Pogonyi (Ferkel, 73.), Bochkor, Dostál (Szita, 73.), Iski, Oláh. Edző: Koleszár György.
G.: Varga L. (62., 65.), Molnár R. (48.) ill. Gáti (58.).
Jók: senki ill. Elek, Iski, Oláh, Bochor, Sziklai.
Gulyás Dénes: – Nem játszottunk jól, de legalább rosszak voltunk. Nyertünk. További sok sikert a Bánhorváti-Sajóvölgye fiatal csapatának és a mi fiatal játékosainknak is!
Koleszár György: – Gratulálunk a hazai csapatnak a győzelemhez!
