Szombaton hat találkozót rendeztek meg a labdarúgó vármegyei I. osztály 3. fordulójában. A BSK Alsózsolca fölényes győzelmet aratott hazai pályán.

Az Alsózsolca magabiztos győzelmet aratott. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Alsózsolca otthon tartotta a három pontot

Mezőkeresztes VSE – Tállya RSE 1–1 (0–0)

Mezőkeresztes, 150 néző. V.: Németh (Kiss B., Dinyési).

Mezőkeresztes: Kertész V. – Kundrák (Nagy Á., 54.), Fekete, Bussy (Dorogi, 77.), Dávid F., Illés R., Tóth D., Ludvig, Rozgonyi (Takács, 57.), Varga (Burka, 67.), Bóta. Edző: Kertész Péter.

Tállya: Tarr – Nyitrai, Horváth B. (Molnár, 70.), Török, Holló, Fazekas (Budai, 51.), Zsiga, Ujvári, Varga A., Tőkés (Kontra, 77.), Varga M. Edző: Martis Ferenc.

G.: Varga (60.) ill. Nyitrai (48.).

Jók: Illés, Bóta ill. Török, Nyitrai, Holló, Zsiga.

Kertész Péter: – Még többet kell tenni a három pontért. Mielőbbi felépülést Kundi!

Martis Ferenc: – Kiegyenlített mérkőzésen igazságos döntetlen született.

Izsófalva SE – Szirmabesenyő 1–1 (0–1)

Izsófalva, 150 néző. V.: Tóth I.T. (Lajkó, Tóth P.).

Izsófalva: Rézműves E. (Vermes, 46.) – Rézműves J., Járdánházy, Fehér (Szegedi, 59.), Lázi L., Musa (Lehel, 78.), Csorba, Sebők, Lakatos R., Filkóházi (Sipos, 55.), Dányi (Márián, 86.) Edző: Barnóczky Attila.

Szirmabesenyő: Asztalos – Nagy, Tamás B., Leskó, Péter I., Mészáros B. (Orosz, 79.), Rem, Figeczki, Bodó (Simon, 85.), Bortnyák, Sóskuti. Edző: György Gábor.

G.: Csorba (60.) ill. Péter I. (38.).

Jók: Sipos, Rézműves E. Rézműves J. ill az egész csapat.

Barnóczky Attila: – Megmondom őszintén fociztam én is pár helyen, de a mostani csapatok nem tudom mit képzelnek magukról. Örülnek, hogy túlélték? Mit? Kössem be a cipőjüket? Kemény játék, mi ebből élünk. Ez a viselkedés és nyilatkozat dedó szint. A mérkőzésre visszatérve szerintem nem igazságos a döntetlen, a második félidőben sokkal több helyzetünk volt.

György Gábor: – Igazságos döntetlen, örülünk, hogy túléltük.

Sátoraljaújhelyi TKSE – Emődi ÁIDSE 0–5 (0–2)

Sátoraljaújhely, 150 néző. V.: Varga (Veres, Mester).

Jegyzőkönyv később

G.: Eperjesi G. (2), Varga B., Nagy P., Turcsik.

Jók: Balogh B., Millik L. ill. Lőrincz, Czető, Turcsik, Varga B.

Nagy Zsolt Csaba: – Egy bajnokaspiráns csapat ellen sikerült megmutatnunk, hogy nem szabad minket leírni. Az eredmény nem a játék tartalmát tükrözte, hisz mindkét csapat nagyon jól dolgozott. Itt látni azt, hogy bőven van még mit tanulnunk a helyzetkihasználás terén. Gratulálok az ellenfélnek, nekünk is kell még egy szintet ugranunk, hogy partiban lehessünk.

Vámosi Csaba: – Az első félidő rendben volt. A második félidőben rúgtunk több gólt, játékban nagyon visszaestünk, amit bosszús vagyok. Fogunk ennél is sokkal jobban játszani! Mindig is több kell, legközelebb jövő héten!